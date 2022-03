Employé ou entrepreneur? Ce coursier se trouve au cœur d’un différend sur la question

En août dernier, Uber a récupéré près de 200 $ des revenus de Saurabh Sharma en raison d'une erreur technique dans l'application. Le jeune homme de 28 ans a alors demandé l'aide d'avocats et du syndicat Gig Workers United. Je me sentais tellement impuissant , dit-il.

Il n'y a pas de patron. Votre patron, c’est l'application.

Le ministère du Travail de l'Ontario a statué à la fin du mois dernier qu'Uber maintient un contrôle suffisant sur les conditions de travail de M. Sharma, si bien que celui-ci est considéré comme un employé plutôt qu'un entrepreneur indépendant, et ses heures de travail comprennent non seulement le temps qu'il passe à livrer des commandes, mais aussi le temps d’attente entre des commandes.

Or le projet de Loi de 2022 visant à œuvrer pour les travailleurs, déposé lundi par le ministre du Travail de l'Ontario, Monte McNaughton, garantirait un salaire minimum aux travailleurs des plateformes numériques comme Uber ou Door Dash, mais uniquement pour le temps passé à effectuer une livraison ou à transporter un passager.

La décision et le projet de loi sont donc contradictoires , estime Ryan White, l'avocat de M. Sharma.

Selon lui, le message du gouvernement Ford à travers ce projet de loi est le suivant : vous partez de rien, et nous vous donnons certains [droits] . Alors qu’en fait, c’est l’inverse , soutient-il.

Une expérience démoralisante

Saurabh Sharma, qui est résident permanent et étudiant en droit, a commencé à travailler comme coursier à vélo pour Uber Eats en 2020 pour aider à payer les factures, avec des quarts de travail à temps plein et à temps partiel.

Il a tenté de trouver une solution à son problème directement auprès de la compagnie, mais l’expérience s’est révélée démoralisante , dit-il.

J'ai essayé de discuter avec le [personnel de] soutien et ils n'avaient rien à dire. Ils ne pouvaient pas m'aider , affirme-t-il. Il indique toutefois que l’entreprise a finalement proposé de rembourser l'argent, après qu’il eut déposé sa plainte auprès du ministère du Travail.

Un livreur d'Uber Eats à vélo dans une rue de Toronto. Photo : CBC / Carlos Osorio

Lorsqu'un agent des normes d'emploi a examiné son cas et a jugé qu'Uber exerçait un contrôle sur son travail, sur l'application qu'il utilise pour les commandes et le montant des bénéfices qu'il engrange, le ministère a déterminé que l'entreprise avait enfreint une douzaine de règles énoncées dans la Loi sur les normes d'emploi.

Uber a été condamnée à rembourser près de 1000 $ de salaire. Brice Sopher, vice-président de Gig Workers United, affirme que le syndicat a fait pression pour une résolution, parce que des cas comme celui de M. Sharma sont monnaie courante selon lui.

Uber compte faire appel

Dans une déclaration par courriel à CBC, Uber confirme son intention de faire appel de la décision du ministère du Travail.

Ces conclusions ne changent pas le statu quo : les chauffeurs et les livreurs sont des entrepreneurs indépendants , écrit la compagnie.

Cette décision, selon Uber, va à l'encontre d'autres conclusions du même ministère et d'agences similaires au Canada qui considèrent les chauffeurs et les coursiers d'Uber comme des entrepreneurs indépendants et non comme des employés.

L’avocat Ryan White est au courant de ces autres décisions, mais soutient que plusieurs des travailleurs impliqués dans ces affaires n'ont peut-être pas eu les ressources nécessaires pour combattre une entreprise aussi grande qu'Uber.

Le ministère du Travail, pour sa part, note que puisque sa décision pourrait être portée en appel, il se doit de rester impartial et ajoute que la décision s'applique uniquement à M. Sharma et non aux autres travailleurs à la demande.

Le ministre McNaughton affirme, dans une déclaration écrite, que son projet de loi demeure solide et que le gouvernement Ford travaille à inclure d'autres avantages, comme des soins dentaires et de santé, pour les travailleurs précaires.

Avec les informations de Vanessa Balintec, CBC