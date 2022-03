Rassemblement à Brandon : l’Université s’implique pour faire sa part

Les couleurs de l’Ukraine, le bleu et le jaune, étaient bien présentes dans la foule qui a marché de l’Université de Brandon jusqu’à l’hôtel de ville. Certains tenaient des bougies et d’autres ne pouvaient retenir leurs larmes alors que des membres de leurs familles sont toujours en Ukraine.

Le drapeau de l’Ukraine a été levé devant l’hôtel de ville à leur arrivée et la foule a entonné l’hymne national du pays.

La marche organisée par l’Université et le chapitre local du Congrès ukrainien du Canada avait pour but d’appuyer les Ukrainiens et leur pays, de partager l’information au sujet de l’aide possible et des collectes de fonds en cours ainsi que de maintenir la pression politique pour que cesse l’invasion.

Pour la professeure associée de science politique, Kelly Saunders, participer à cette marche va de soi .

C’est une question de solidarité, dit-elle, et c’est aussi important à ses yeux que les universités soient du côté de la vérité, de la justice et de la démocratie dans un monde où l’injustice est de plus en plus présente.

Un participant, Oleksandr Boiko, dit qu’il téléphone à sa famille en Ukraine tous les jours et que l’appui qu’ils reçoivent compte beaucoup pour ses compatriotes aux prises avec l’invasion russe.

Le drapeau ukrainien a été levé devant l’hôtel de ville de Brandon, samedi, où avait lieu un rassemblement en appui à ce pays envahi par la Russie. Plusieurs des participants ont chanté l'hymne national ukrainien. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Ma famille, mes amis de là-bas demandent aux Canadiens et aux gens de partout dans le monde de leur envoyer cette énergie, cet appui. Ça les aide vraiment , dit-il.

Kelly Saunders indique ainsi que l’Université de Brandon ouvrira ses résidences aux réfugiés ukrainiens et que les étudiants en provenance de l’Ukraine qui s'inscrivent à l’Université de Brandon n’auront pas à payer pour vivre en résidence.

Nous ouvrons nos portes pour aider sur les plans physique, émotionnel et financier , dit-elle.

L’Université de Brandon dirige les gens qui veulent faire des dons vers son site web  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) où se trouve une liste d’organismes de charité.

Avec les informations de Justin Fraser