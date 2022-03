Manifestations : des commerçants d’Ottawa écorchés par de mauvaises évaluations sur Google

Certains commerçants d'Ottawa affirment que leurs récentes interactions avec des manifestants opposés aux mesures sanitaires ainsi que leur décision de continuer à exiger une preuve de vaccination contre la COVID-19 - malgré l’abandon du passeport vaccinal par l’Ontario - se sont traduites par de mauvaises critiques et de piètres évaluations sur Google, portant un dur coup à leur réputation.

Plusieurs d’entre eux se sont vus attribuer des notes d’une étoile sur cinq sur 5 et des commentaires biaisés.

Les experts disent toutefois qu'il existe des moyens de se remettre de mauvaises évaluations et d'aller de l'avant, même si Google ne supprimera pas les prétendues fausses critiques.

L'Ontario a levé la plupart de ses mesures sanitaires, y compris l’exigence de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 ainsi que les limites de capacité d'accueil dans les commerces.

Malgré cela, un gym du centre-ville d'Ottawa, le Iron North Studio, a souhaité continuer d'exiger une preuve vaccinale pour mieux accommoder ses clients immunodéprimés et ceux qui ont des enfants. Cette décision a suscité quelques réactions négatives, selon la propriétaire.

Depuis l’annonce du gouvernement de l’Ontario, lundi dernier, qui confirme les assouplissements, Jenna Ladd, la propriétaire du gym, dit que la salle de sport a reçu des évaluations d’une étoile [sur 5] en plus de commentaires selon lesquels son entreprise préfère la discrimination à l'inclusion .

Jenna Ladd, la propriétaire du gym Iron North Studio, au centre-ville d'Ottawa, souhaite continuer d'exiger une preuve vaccinale pour mieux accommoder ses clients immunodéprimés et ceux qui ont des enfants, même si l'obligation a été levée par la province. Photo : Giacomo Panico/CBC

Elle voit également passer des messages d’internautes qui incitent les gens à aller ailleurs, là où on soutient la liberté .

Jenna Ladd s'attend d’ailleurs à plus d'attaques en ligne de la part de trolls Internet au cours des prochaines semaines et prochains mois, mais elle dit qu'elle répondra avec gentillesse et laissera la porte ouverte à la discussion.

Elle entend également fournir à Google des explications, le contexte et des précisions lorsque ce sera nécessaire, pour préserver la réputation de son gym, dit-elle.

Nous recherchons des évaluations réelles, qu'elles soient négatives ou positives, sur lesquelles nous pouvons [nous référer] pour réellement améliorer notre entreprise , note Mme Ladd.

Cette dernière ajoute que la communauté réfute généralement les commentaires négatifs et sans fondement partagés sur la toile avec des mots positifs.

Les conseils d'un expert

Ces avis et commentaires injustes et souvent sans fondement sur Google peuvent nuire aux petites entreprises, selon Jonathan Simon, directeur du marketing et des communications à l'école de commerce Telfer de l'Université d'Ottawa.

M. Simon explique que les gens comptent désormais davantage sur ce genre d’avis partagés sur la toile pour faire leurs achats, ce qui peut donner un poids réel à ces notes d'une étoile.

Nous sommes à une époque où si vous avez quelqu'un qui a une vendetta contre vous, vous devez en être conscient, prévient l’expert en marketing. Ça peut être à la fois une bénédiction ou une malédiction d'avoir des avis en ligne pour votre entreprise , fait-il remarquer.

Jonathan Simon, professeur invité à l'Université d'Ottawa et expert en marketing numérique. Photo : Radio-Canada / Jean Deslisle

Jonathan Simon croit qu’une entreprise doit répondre lorsqu’elle fait l’objet d’avis ou de commentaires jugés sans fondement.

Selon M. Simon, la plupart des gens savent reconnaître quand quelqu’un écrit des critiques négatives avec malveillance .

Et lorsqu’un propriétaire y répond avec ouverture et en utilisant un ton professionnel, cela ne pourra que mettre en lumière le fait qu’il s’agit d’un troll , dit-il.

« Les gens sont assez intelligents pour se rendre compte qu'il se passe peut-être quelque d'étrange. » — Une citation de Jonathan Simon, directeur du marketing de l'Université d'Ottawa

La meilleure façon d'éviter les effets négatifs des avis provenant de troll , suggère M. Simon, est de demander de manière proactive à de vrais clients d’évaluer l'entreprise après avoir offert un service, ce que pourtant très peu de clients font même après avoir eu une excellente expérience.

Lorsque ces critiques négatives apparaîtront tout d'un coup, elles auront l'air hors de propos par rapport à toutes les critiques positives que cette entreprise a reçues , explique M. Simon.

Si vous recevez déjà des avis d'une étoile, c’est le temps, selon Jonathan Simon, de contacter vos clients actuels pour leur demander de laisser leurs commentaires. Il s'agit maintenant d'augmenter le volume de vos critiques, conseille-t-il.

Plus vous recevez de critiques positives, plus les commentaires négatifs seront noyés , explique l’expert en marketing.

Ça fait mal , témoigne un commerçant

Jason Komendat, propriétaire de Retro-Rides et d'Ottawa Bike Café sur la rue Sparks, a suivi ce conseil et a fait appel à son réseau, afin de diluer des notes d’une étoile.

Jason Komendat, copropriétaire du Bike café, sur la rue Sparks, à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le commerçant raconte avoir reçu deux critiques suspectes d'une étoile sur Google à la suite d'une interaction avec des manifestants du soi-disant convoi de la liberté à Ottawa . Un de ses employés, dit-il, a refusé de laisser entrer certains d'entre eux qui souhaitaient utiliser les toilettes après les heures d’ouverture.

En un jour ou deux, tout d'un coup, nous avons reçu quelques critiques d'une étoile sur notre Google. Ce n'est pas grave, mais ça fait un peu mal , a-t-il confié.

M. Komendat a fait appel et Google lui aurait indiqué que même si les deux critiques venaient de l'Alberta, ces avis sans commentaire d'une étoile n'enfreignaient pas leurs conditions.

Le commerçant a alors partagé son histoire avec ses clients sur les réseaux sociaux. M. Komendat dit que ses clients se sont mobilisés pour soutenir son entreprise et lui ont laissé environ 30 avis cinq étoiles.

Jason Komendat, copropriétaire du Bike café, avec une cliente. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Ce sont de vraies personnes que nous connaissons qui se sont mobilisées pour nous soutenir en tant qu'entreprise , s’est réjoui M. Komendat.

Le commerçant n’entend pas contester les avis négatifs jugés mal intentionnés auprès de Google en raison du temps que cela nécessiterait. M. Komendat souhaite toutefois que le géant du Web améliore ses options pour contester ces avis avec plus de facilité et de clarté.

Avec les informations de Giacomo Panico et Spencer Van Dyk.