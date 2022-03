Ukraine : Poutine dit qu’il atteindra ses objectifs par la négociation ou par la guerre

Plusieurs dialogues entre les chefs d'État ont eu lieu durant la fin de semaine.

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu pendant 1 h 45 avec son homologue russe, a déclaré dimanche l'Élysée au moment où l'Ukraine affirme que les troupes russes ont détruit l'aéroport de Vinnytsia et qu'elles vont bombarder le port d'Odessa.

Vladimir Poutine a affirmé dimanche à Emmanuel Macron qu'il atteindrait ses objectifs en Ukraine, soit par la négociation, soit par la guerre , a indiqué l'Élysée.

Lors de cet entretien, M. Poutine a attiré l'attention sur le fait que Kiev continue de ne pas respecter les accords trouvés sur ces questions humanitaires , ajoutant que les nationalistes ukrainiens ont empêché l'évacuation samedi de Marioupol et de Volnovakha, une ville à proximité, a rapporté le Kremlin.

Le président français Emmanuel Macron Photo : pool/afp via getty images / OLIVIER HOSLET

Également, Poutine a dit à M. Macron que l'Ukraine était responsable de la provocation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, où un incendie s'est déclaré après un tir russe, assurant que la sécurité nucléaire des lieux était maintenant assurée.

Vladimir Poutine a assuré à Emmanuel Macron qu'il n'était pas dans son intention d'attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes, dont celle de Tchernobyl, a affirmé dimanche la présidence française.

L'appel était à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il a duré de 12 h 00 à 13 h 45 , a affirmé la présidence dans un message à la presse. Le chef de l'État français a déjà eu plusieurs entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine depuis le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine le 24 février.

Entretien téléphonique entre Erdogan et Poutine

Les efforts de médiation internationale se sont dans le même temps poursuivis.

Lors d'un entretien téléphonique d'une heure, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé son homologue russe Vladimir Poutine à déclarer un cessez-le-feu général urgent en Ukraine, à ouvrir des couloirs humanitaires et à signer un accord de paix, selon un communiqué de la présidence turque.

« Un cessez-le-feu urgent et général permettra de rechercher une solution politique et de répondre aux inquiétudes humanitaires » — Une citation de Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une visite en Ukraine. Photo : Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Les deux chefs d'État se sont entretenus à quelques jours du Forum diplomatique d'Antalya, prévu du 11 au 13 mars dans le sud de la Turquie, auquel le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit participer.

La Turquie espère aussi accueillir le ministre ukrainien des Affaires étrangères pour favoriser une rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays.

Washington et les avions de chasse

Pendant ce temps, Kiev a ce week-end réitéré ses appels pour que les pays occidentaux durcissent leurs sanctions visant Moscou, au-delà des mesures destinées à isoler économiquement la Russie, et a demandé plus d'armes, en particulier des avions de fabrication russe, pour l'aider à repousser les forces russes.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a indiqué que les États-Unis réfléchissaient à la manière de livrer des avions à la Pologne si Varsovie décide de fournir des avions de combat à l'Ukraine.

Je ne peux pas parler de calendrier, mais je peux simplement dire que nous l'examinons très, très activement , a déclaré Antony Blinken, en déplacement en Moldavie.

Mais la Pologne n'est pas nécessairement d'accord avec la proposition américaine. La Pologne n'enverra pas ses avions de chasse en Ukraine et n'autorisera pas non plus l'utilisation de ses aéroports. Nous apportons une aide significative dans de nombreux autres domaines , ont écrit les services du premier ministre sur Twitter dimanche.

Par ailleurs, une rencontre est prévue entre M. Blinken et le président français Emmanuel Macron à Paris mardi soir pour continuer à coordonner les réponses à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré dimanche le porte-parole du département d'État, Ned Price.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken lors de sa visite en Pologne. Photo : Getty Images / Omar Marques

La Russie a de son côté appelé l'Union européenne et l'OTAN à ne pas envoyer en Ukraine des systèmes d'armes de pointe . Le Kremlin a aussi mis en garde dimanche les pays voisins de l'Ukraine contre l'accueil d'avions de combat de Kiev qui seraient ensuite utilisés contre les forces de Moscou, accusant la Roumanie d'avoir autorisé de tels atterrissages.

L'utilisation du réseau d'aérodromes de ces pays pour servir de base à des avions militaires ukrainiens et leur utilisation subséquente contre les forces armées russes pourraient être considérées comme une implication de ces pays dans un conflit armé , a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Le devoir moral d'Israël

Le premier ministre israélien Naftali Bennett a quant à lui rencontré Vladimir Poutine samedi et s'est également entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Bennett a affirmé dimanche que ses efforts de médiation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine étaient un devoir moral même s'il y avait peu de chances de réussite.

« Même s'il y a peu de chances de réussite, tant qu'il y a une ouverture et que nous avons accès aux deux parties et la capacité [d'agir], je vois comme un devoir moral de tout tenter. » — Une citation de Naftali Bennett, premier ministre d'Israël

M. Bennett a tenu ces propos devant son gouvernement à Jérusalem, au lendemain de sa rencontre à Moscou avec le président Vladimir Poutine, un déplacement à Berlin et des appels téléphoniques avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Avec les informations de Reuters et de l'AFP