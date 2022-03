De l’argent pour mieux intégrer les personnes immigrantes en Abitibi-Témiscamingue

7 organismes de la région vont bénéficier de cette somme d'argent.

Il s'agit de l’Agence d’Attractivité de l’Abitibi-Témiscamingue, le Carrefour Jeunesse-emploi d’Abitibi-Est, la Chambre de Commerce de Val-d’Or, le Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Ouest, le Mouvement de la relève d’Amos-Région, le Carrefour jeunesse-emploi du Témiscamingue et La Mosaïque interculturelle.

D'une durée de trois ans, ce financement va permettre à ces organismes d'aller de l'avant avec des projets pour favoriser des échanges et le rapprochement interculturel entre les Québécois d’origine et les personnes issues de l'immigration.

La Mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda va pouvoir mettre en place des repas-partage interculturels, nous allons aussi pouvoir proposer des ateliers de créations artistiques, participer à des activités de sensibilisation lors de semaines thématiques. Par exemple au mois de mars, on va pouvoir proposer dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme une demi-douzaine d'activités qui vont vraiment s'adresser à la population d'accueil et qui vont venir aborder des enjeux particuliers par rapport au racisme, à la diversité culturelle et à la discrimination , explique le directeur général de la Mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda, Valentin Brin.

Il ajoute que son organisme à l'intention de tenir une quinzaine d'activités par années sur trois ans, dont des expositions, des cercles de lecture et des piqueniques interculturels.