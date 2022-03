Élection partielle : souffle de changement sur Chéticamp

Le district 1 n’a connu que deux conseillers municipaux en 38 ans.

Daniel Boudreau a tenu le fort pendant 28 ans, de 1985 à 2012. Alfred Poirier a ensuite été en poste pendant 9 ans, de 2012 à 2021. Ce dernier est parti à la retraite au début de l’année, laissant le poste vacant et précipitant des élections partielles le 24 février dernier.

Pendant longtemps, plusieurs croyaient qu’il y avait dans la région un mouvement de dépolitisation, de désintérêt politique, mais l’élection qui s’est tenue cette semaine, a dévoilé un autre visage de la communauté acadienne.

Cette fois, trois candidats francophones se disputent l’élection complémentaire, dont deux jeunes.

Trois candidats

Le premier candidat, Chris Poirier, est âgé de 33 ans. Originaire de Chéticamp, cet entrepreneur dans le secteur des produits de la pêche a œuvré dans le milieu syndical lorsqu’il a travaillé en Alberta.

Dans le métier que je suis, si je demande à quelqu’un : où est-ce que tu as pris de l’argent pour bâtir ta fish plant ? [il me répond] — Ah ben le gouvernement m’a payé. Ah oui ? Bien, à Chéticamp, personne à qui j’ai parlé ne m’a dit que le gouvernement m’a donné ceci ou cela. Pourquoi ? Peut-être parce qu’on n’a pas les ressources et on ne sait pas comment le faire. J’aimerais avoir quelqu’un pour faciliter le processus , explique-t-il.

De gauche à droite : Chris Poirier, Gaétan Boudreau et Claude Poirier. Photo : Radio-Canada

Le deuxième candidat, Gaétan Boudreau, est originaire de Chéticamp et âgé de 32 ans. Il est entrepreneur et travailleur indépendant. Il affirme être de la cinquième génération dans sa famille à se lancer en politique.

Des fois, je pense qu’on ne représente pas le monde comme le monde devrait être représenté , avance-t-il. Je suis juste un gars qui veut faire une différence, je n’ai pas peur de dire mon opinion. Je défends toujours mes croyances .

Le troisième candidat, Claude Poirier est âgé de 67 ans et est aussi un entrepreneur. Il a été membre actif de plusieurs regroupements communautaires à Chéticamp, dont l’autorité portuaire et le Conseil économique.

Je crois qu’avec mon expérience que j’ai eue dans la politique, je peux faire mon ouvrage. Si tu veux écouter le monde et travailler pour le monde, c’est un job à temps plein , déclare-t-il.

Par ailleurs, le district 1 est aux prises avec des problèmes de pénurie de logements et des infrastructures municipales défaillantes, et ces problèmes ont été soulevés lors de cette élection partielle.

La FANE est réjouie

Pour la Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), cette élection partielle démontre qu’il existe une relève politique à Chéticamp.

C’est une excellente nouvelle , dit la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse FANE , Marie-Claude Rioux. C’est positif pour notre projet de création d’une circonscription électorale pour la région .

Les gens du district 1 ont voté par voie électronique cette semaine.

Le taux de participation a dépassé les 50 %. Les résultats ne sont pas encore connus.

Avec les renseignements de Stéphanie Blanchet