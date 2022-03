Les services d’urgence de Montréal sollicités la nuit dernière

Trois incendies et un coup de feu ont tenu les services d'urgence de la Ville de Montréal particulièrement occupées durant la nuit du 5 au 6 mars.

Tout d'abord, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enquête sur un coup de feu entendu à l'intersection des rues Fleury et Saint-Michel.

Une douille a été retrouvée sur le sol. Aucune victime n'a été identifiée.

Les autorités ont intercepté un véhicule et procédé à l'arrestation de trois suspects.

Un homme et trois femmes ont été conduits à un centre d'enquête où ils ont été interrogés afin de clarifier leur implication dans cette affaire.

Des policiers enquêtent sur un coup de feu entendu au coin des rues Saint-Michel et Fleury, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Le délit aurait été commis à la suite d'une bagarre à proximité d'un bar. Le Service de police de la Ville de Montréal SPVM s'est rendu sur les lieux entre minuit et une heure du matin afin d'y installer un périmètre de sécurité.

Les enquêteurs et techniciens en identité judiciaire sont à pied d'œuvre pour mettre en lumière les événements de la nuit d'hier.

Trois incendies durant la nuit

De plus, les services d'urgence ont maîtrisé trois incendies, dont deux qualifiés de suspects par les autorités.

Vers 23 h, un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier Côte-Saint-Luc a alerté les premiers répondants.

Les policiers sont arrivés sur les lieux avant les pompiers et ont procédé à l'évacuation du bâtiment, situé à l'angle du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l'avenue Westminster.

Les pompiers ont pris le relais des policiers du SPVM afin de maîtriser l'incendie. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Incommodées par la fumée, six personnes ont été hospitalisées, dont cinq agents du SPVM mal équipés pour ce type de travail normalement réalisé par des pompiers. Les résidents sont sains et saufs. Le sinistre est jugé d'origine non criminelle .

Parallèlement, deux autres incendies, potentiellement criminels ceux-ci, ont donné du pain sur la planche au Service d'incendie de la Ville de Montréal.

Vers 21 h 30, au croisement des rues Bélanger et de Lorimier, dans l'arrondissement Rosemont, un bâtiment commercial a été la proie des flammes. Un jeune homme de 13 ans a été incommodé par la fumée.

Plus tôt ce matin, vers 5 h 30, un autre incendie a ravagé le restaurant Patate Champion, un commerce situé au 1301, boul. Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles.

Un incendie qualifié de suspect par les autorités a ravagé le restaurant Patate Champion dans Pointe-aux-Trembles à Montréal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

Le sinistre n'a causé aucun blessé, mais le bâtiment est une perte totale.

Des enquêtes ont été ouvertes concernant ces deux derniers événements.