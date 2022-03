Ukraine : les Russes se préparent à bombarder Odessa, selon Zelensky

« Ce sera un crime militaire. Ce sera un crime historique. » — Une citation de Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le président Zelensky s’est également adressé aux citoyens russes. Pour vous ce n'est pas qu'une lutte pour la paix en Ukraine. C'est aussi une lutte pour votre pays , a-t-il lancé.

Il a fait cette déclaration au onzième jour de l’offensive de Moscou en Ukraine au moment où l’on cherche toujours à évacuer les civils de la ville de Marioupol, assiégée par les forces russes.

La municipalité indique qu'un cessez-le-feu temporaire a été conclu et qu'un corridor humanitaire sera mis en place jusqu'à la ville de Zaporijia, à environ trois heures de route.

L'évacuation de la population de cette ville portuaire stratégique d'environ 450 000 habitants, ainsi que d'une autre ville assiégée a été repoussée la veille par les autorités ukrainiennes, invoquant des violations de la trêve par les forces russes, que ces dernières ont démenties.

L'état-major ukrainien a annoncé dans un communiqué dimanche sur Facebook que les principaux efforts [des forces ukrainiennes] se concentrent sur la ville de Marioupol , coupée du monde depuis plusieurs jours.

La situation demeure très difficile dans cette ville assiégée par les forces russes, soumise à un blocus humanitaire et à d'intenses bombardements, a affirmé pour sa part le maire, Vadim Boïtchenko, dans une interview diffusée samedi soir sur YouTube.

Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n'avons pas de chauffage ni de réseau mobile , a-t-il raconté.

Selon le maire de Marioupol, les bombardements des derniers jours ont fait des milliers de blessés et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments et de médicaments.

« La ville de Marioupol n'existe plus. Je demande à nos partenaires américains et européens : aidez-nous, sauvez Marioupol! » — Une citation de Vadim Boïtchenko

La chute de Marioupol constituerait un tournant dans le conflit, permettant la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les autres ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass.

L'étau se resserre autour de Kiev

Les forces ukrainiennes « mènent de violents combats » contre l'armée russe pour le contrôle des villes de Mykolaïev, dans le sud, et de Tcherniguiv, à environ 150 km au nord de Kiev, précise dimanche l'état-major ukrainien.

Les soldats russes se rapprochent de la capitale, rencontrant une tenace résistance de la part des forces ukrainiennes et bombardant des immeubles d'habitation, comme à Tcherniguiv où des dizaines de civils ont été tués au cours des derniers jours.

Des Ukrainiens qui tentent de fuir les bombardements traversent un pont détruit à Irpin, dans la région de Kiev. Photo : Reuters / MIKHAIL PALINCHAK

Les combats ont toujours lieu autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine avec ses 1,4 million d'habitants, théâtre de bombardements parmi les plus intenses depuis le début de la guerre.

Une opération militaire ukrainienne est également en cours dans la région de Donetsk.

Du côté russe, le ministère de la Défense a annoncé dimanche avoir éliminé près d'une centaine d'avions, 778 chars et véhicules blindés, et détruit l'aéroport de Starokonstantinov, entre Kiev et Lviv (ouest).

Selon l’Organisation des Nations unies, l’Ukraine compte déjà plus de 1,5 million de réfugiés à l'étranger depuis l'invasion le 24 février et plus d'un million de déplacés dans le pays. Cela constitue la crise de réfugiés la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale.