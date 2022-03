Ukraine : échec de la deuxième tentative d’évacuation de Marioupol

La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol dans le sud-est de l'Ukraine a été interrompue dimanche au lendemain d'un premier échec à cause de la poursuite d'intenses bombardements au 11e jour de l’offensive russe.

Dans un entretien téléphonique avec son homologue français, le président russe Vladimir Poutine a tenu Kiev pour responsable de cet échec.

Plus tôt, la municipalité de Marioupol, assiégée par les forces russes depuis plusieurs jours, avait annoncé un cessez-le-feu temporaire et un corridor humanitaire jusqu'à la ville de Zaporijia, à environ trois heures de route.

Vadim Boïtchenko, maire de Marioupol Photo : Reuters / REUTERS TV

L'évacuation de la population de cette ville portuaire stratégique d'environ 450 000 habitants, ainsi que d'une autre ville assiégée a été repoussée la veille par les autorités ukrainiennes, invoquant des violations de la trêve par les forces russes, que ces dernières ont démenties.

L'état-major ukrainien a annoncé dans un communiqué dimanche sur Facebook que les principaux efforts [des forces ukrainiennes] se concentrent sur la ville de Marioupol , coupée du monde depuis plusieurs jours.

La situation demeure très difficile dans cette ville assiégée par les forces russes, soumise à un blocus humanitaire et à d'intenses bombardements, a affirmé pour sa part le maire, Vadim Boïtchenko, dans une interview diffusée samedi soir sur YouTube.

Cela fait cinq jours que nous vivons sans électricité, nous n'avons pas de chauffage ni de réseau mobile , a-t-il raconté.

Selon le maire de Marioupol, les bombardements des derniers jours ont fait des milliers de blessés et les forces russes empêchent l'arrivée d'aliments et de médicaments.

« La ville de Marioupol n'existe plus. Je demande à nos partenaires américains et européens : aidez-nous, sauvez Marioupol! » — Une citation de Vadim Boïtchenko, maire de Marioupol

La chute de Marioupol constituerait un tournant dans le conflit, permettant la jonction entre les troupes russes en provenance de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les autres ports clés de Berdiansk et de Kherson, et celles du Donbass.

Les Russes se préparent à bombarder Odessa, selon Zelensky

Des personnes montent dans un train pour fuir Odessa après l’invasion russe en Ukraine. Photo : Reuters / IGOR TKACHENKO

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé de son côté que l’armée russe se préparait à bombarder Odessa, une ville stratégique et principal port d'Ukraine, située sur les bords de la mer Noire.

« Ce sera un crime militaire. Ce sera un crime historique. » — Une citation de Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Le président Zelensky s’est également adressé aux citoyens russes. Pour vous, ce n'est pas qu'une lutte pour la paix en Ukraine. C'est aussi une lutte pour votre pays , a-t-il lancé.

Épargnée jusque-là, Odessa se prépare aujourd’hui au pire. Les habitants y ont installé des barrages et préparé des abris et centres de logistique pour appuyer les volontaires.

L’adjoint au maire, Mykhaïlo Chmouchkovytch, prévient que ça peut se produire à n'importe quel moment .

Intervenant plus tard dans la journée, le président Zelensky a affirmé que l'aéroport de la ville de Vinnytsia, située à quelque 200 kilomètres au sud-ouest de Kiev, dans le centre du pays, avait été détruit par des frappes russes.

Je viens d'être informé de frappes de missiles contre Vinnytsia , une ville qui compte près de 370 000 habitants, a-t-il déclaré dans une adresse vidéo sur Telegram. L'aéroport a été complètement détruit. »

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L'étau se resserre autour de Kiev

Les forces ukrainiennes mènent de violents combats contre l'armée russe pour le contrôle des villes de Mykolaïev, dans le sud, et de Tcherniguiv, à environ 150 km au nord de Kiev, a précisé dimanche l'état-major ukrainien.

Les soldats russes se rapprochent de la capitale, rencontrant une tenace résistance de la part des forces ukrainiennes et bombardant des immeubles d'habitation, comme à Tcherniguiv, où des dizaines de civils ont été tués au cours des derniers jours.

Un bâtiment détruit suite à un bombardement à Kharkiv Photo : Reuters / OLEKSANDR LAPSHYN

Les combats ont toujours lieu autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine avec ses 1,4 million d'habitants, située dans l'est du pays, théâtre de bombardements parmi les plus intenses depuis le début de la guerre.

Une opération militaire ukrainienne est également en cours dans la région de Donetsk.

Des Ukrainiens qui tentent de fuir les bombardements traversent un pont détruit à Irpin, dans la région de Kiev. Photo : Reuters / MIKHAIL PALINCHAK

Du côté russe, le ministère de la Défense a annoncé samedi avoir éliminé près d'une centaine d'avions, 778 chars et véhicules blindés, et détruit l'aéroport de Starokonstantinov, entre Kiev et Lviv, dans l'ouest.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a de son côté indiqué que plusieurs infrastructures ukrainiennes de santé avaient été touchées par des attaques.

Sur Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS , a indiqué que de nombreux morts et blessés sont à déplorer à cause de ces attaques, sans toutefois donner plus de détails.

L'ONU, qui rapporte plus de 350 civils été tué, signale plus de 1,5 million de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine. Cela constitue la crise de réfugiés la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale.

20 000 volontaires étrangers pour se battre contre la Russie

Ils sont près de 20 000 combattants étrangers à se porter volontaires pour aider l'Ukraine à se battre contre la Russie. Ils viennent principalement de pays européens , a déclaré dimanche Dmytro Kouleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères sur la chaîne américaine CNN.

Quand les gens ont vu que les Ukrainiens se battaient, qu'ils ne baissaient pas les bras, cela les a poussés à rallier le combat , a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé fin février la création d'une légion internationale de combattants étrangers pour l'aider à repousser l'invasion russe.

Les volontaires ont été invités à s'adresser aux ambassades ukrainiennes dans leur pays respectif.

Le Danemark a donné son feu vert, mais le Royaume-Uni par la voix de son chef d'état-major des armées a estimé illégal et inutile pour les Britanniques d'aller se battre en Ukraine.

Plus de 2500 arrestations en Russie dimanche

Près de 11000 manifestants opposés à l’offensive russe en Ukraine ont été arrêtés en Russie depuis le 24 février, selon l'ONG OVD-Info. Photo : AP / Dmitri Lovetsky

Par ailleurs, les autorités russes font face à un mouvement de protestation contre l’intervention militaire en Ukraine.

Plus de 2500 personnes ont été arrêtées dimanche dans une trentaine de villes, selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. La même source estime à plus de 10 000 les arrestations depuis le 24 février, date du début de l’invasion.

Le célèbre opposant emprisonné, Alexeï Navalny, a déjà appelé les Russes à se réunir tous les jours sur la place principale de leur ville pour réclamer la paix en Ukraine.