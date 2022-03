Une collecte de fonds pour l’Ukraine attire des Vancouvérois

La vente de produits ukrainiens, comme les pierogis ou le bortsch, se fait presque tous les samedis après-midi dans le lieu de culte depuis environ deux ans pour amasser des fonds destinés à des organismes de charité.

Toutefois, selon la responsable des relations communautaires de la cathédrale, Elena Murgochi, c’est la première fois qu’il y a autant de personnes, à tel point que plusieurs produits se sont vendus en l’espace d’une heure.

C’est bouleversant avec la situation en Ukraine et nous sommes reconnaissants à tous les gens qui se sont présentés, nous n’avons jamais vu une file pareille , dit-elle, la voix enrouée par l’émotion.

La cathédrale avait annoncé plus tôt cette semaine que les profits seraient versés à trois organismes de charité pour fournir de l’aide humanitaire à l’Ukraine, soit la Croix-Rouge, la Fondation Maple Hope et le Congrès ukrainien canadien.

Le Canada a une longue histoire avec l’Ukraine, soutient la membre de l'Église orthodoxe, Michelle Petrusevich. Comme beaucoup d’autres, elle espère voir la paix revenir rapidement dans le pays qui abrite encore une partie de sa famille.

Je parlais avec mon neveu de 19 ans qui est là-bas et il me racontait à quel point ça le bouleverse de voir le soutien des dirigeants et de la population à travers le monde , explique-t-elle.

Elle espère d’ailleurs que le Canada accélérera son processus pour accueillir les réfugiés ukrainiens sur son territoire et demande à tous de faire un effort pour soutenir l’Ukraine.

Tout le monde peut faire quelque chose , dit-elle en citant en exemple les écoles de ses enfants qui tiendront une journée bleu et jaune en hommage à l’Ukraine que les forces armées russes ont attaqué le 24 février.

Avec les informations d'Amélia MachHour