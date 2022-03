Luttant pour la survie de son pays, le dirigeant ukrainien a lancé samedi un appel « désespéré » aux élus américains pour que les États-Unis fournissent plus d'avions de guerre à son armée et coupent les importations de pétrole russe, alors que Kiev tente de freiner l'invasion russe.

Le président Volodymyr Zelensky a ouvert l'appel vidéo privé avec les législateurs américains en leur disant que c'était peut-être la dernière fois qu'ils le voyaient vivant. Il est resté à Kiev, la capitale, qui est menacée par une vaste colonne blindée russe au nord.

Apparaissant dans ce qui est maintenant son chandail vert caractéristique devant un mur blanc avec le drapeau ukrainien, il leur a dit que l'Ukraine devait sécuriser son ciel, soit par une zone d'exclusion aérienne imposée par l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , soit par la fourniture de plus d'avions de guerre afin que l'Ukraine puisse mieux se défendre. M. Zelensky demande depuis des jours une zone d'exclusion aérienne, mais l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN a refusé, affirmant que cela pourrait provoquer une guerre généralisée avec la Russie.

L'échange d'une heure avec quelque 300 membres du Congrès et leurs équipes a eu lieu alors que les troupes russes continuaient de bombarder les villes encerclées et que le nombre d'Ukrainiens qui ont fui le pays est passé à 1,4 million.

Transfert d'avions

Le président Zelensky a lancé un appel désespéré , a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

M. Schumer a ajouté que M. Zelensky voulait que les États-Unis facilitent le transfert d'avions des alliés d'Europe de l'Est. Je ferai tout mon possible pour aider l'administration à faciliter leur transfert , a-t-il indiqué.

Les États-Unis envisagent d'envoyer des F-16 de fabrication américaine dans les anciens pays du bloc soviétique d'Europe de l'Est qui sont maintenant membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN . Ces derniers enverraient à l'Ukraine leurs propres avions militaires de l'ère soviétique, les MiG, que les pilotes ukrainiens sont entraînés à piloter.

Il semble cependant y avoir un problème logistique dans l'envoi des F-16 en Pologne ou d'autres alliés d'Europe de l'Est en raison d'un retard de production. Ces pays devraient essentiellement donner leurs MiG aux Ukrainiens et accepter une reconnaissance de dette des États-Unis pour les F-16. La situation est encore plus compliquée, car la prochaine livraison de F-16 est prévue pour Taïwan, et le Congrès serait réticent à retarder ces livraisons en raison des relations avec la Chine.

Les soldats ukrainiens comptent plus sur l'aide des Occidentaux pour faire face aux forces russes. Photo : AP / Emilio Morenatti

Le secrétaire d'État Antony Blinken a indiqué que le sujet des avions de combat était sur la table après avoir rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dymtro Kuleba à la frontière polono-ukrainienne à l'extérieur de la ville de Korczowa.

Nous parlons et travaillons sur tout , a déclaré M. Blinken aux journalistes.

M. Blinken a réitéré que le soutien américain à l'Ukraine non seulement a été sans précédent, non seulement il va continuer, mais il va augmenter .

10 G$ d'aide

Le Congrès américain travaille sur un ensemble de 10 milliards $ d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. M. Schumer a déclaré aux législateurs et à M. Zelensky qu'ils espéraient l'envoyer rapidement en Ukraine, selon une personne ayant participé à l'appel et ayant requis l'anonymat pour en discuter.

Lorsque le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a posé des questions sur les types de soutien militaire dont son pays avait besoin, M. Zelensky a déclaré que les drones ainsi que les avions seraient les plus utiles.

Au cours de l'appel, le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a interrogé M. Zelensky sur l'idée d'interdire l'importation de pétrole russe aux États-Unis, selon deux autres personnes ayant demandé l'anonymat pour discuter de l'appel privé. Ils ont déclaré que le président ukrainien avait indiqué qu'une telle interdiction serait efficace pour faire pression sur la Russie.

Les républicains et un nombre croissant de démocrates, dont la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, soutiennent l'idée d'une interdiction des importations de pétrole russe. L'administration Biden a jusqu'à présent résisté à cette étape, inquiète de la hausse des prix à la pompe.

M. Zelensky a exhorté les législateurs américains à sanctionner le secteur pétrolier et gazier russe, qui a jusqu'à présent échappé aux sanctions croissantes imposées par les États-Unis et d'autres pays. Il a également exhorté les législateurs à suspendre l'accès aux cartes de crédit Visa et Mastercard en Russie, ce que les deux sociétés ont fait, samedi après-midi.

Tout ce qui pourrait nuire à l'économie russe aidera le peuple ukrainien et pourrait rendre cette guerre plus difficile pour Poutine , a déclaré le sénateur Lindsey Graham, de Caroline du Sud, dans une vidéo publiée sur Twitter après l'appel.

Un élan de solidarité international s'est constitué pour venir en aide aux populations ukrainiennes pour éviter une crise humanitaire. Photo : Radio-Canada / Bogdan Okhrymenko

Le bureau de M. Zelensky a déclaré qu'il avait également suggéré aux États-Unis d'envisager d'imposer un embargo sur tous les produits russes et de priver la Russie de son statut commercial de nation la plus favorisée.

Les législateurs craignent que le président ukrainien ne soit tué lors de l'invasion russe. Ils craignent également qu'un gouvernement ukrainien attaqué soit incapable de fonctionner et de recevoir de l'aide.

Lorsqu'un législateur a demandé diplomatiquement ce qui se passerait s'il était tué, M. Zelensky a reconnu les inquiétudes, mais a imploré le Congrès de faire tout ce qu'il peut pour aider l'Ukraine à combattre l'assaut de la Russie contre son pays.