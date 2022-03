À New York, des milliers de partisans de l’Ukraine réclament une intervention occidentale

Ce carrefour au coeur de Manhattan, connu dans le monde entier pour ses panneaux numériques publicitaires géants au-dessus des music-halls de Broadway, s'était paré des couleurs jaune et bleu de l'Ukraine arborées par des manifestants de tous âges. Ils ont brandi pendant quelques heures des pancartes exigeant la fin de la guerre , une zone d'exclusion aérienne ou exhortant à stopper Poutine , le président russe comparé sur des photos-montages à Hitler.

Le rassemblement, statique, a rempli facilement toute la superficie de Times Square, qui s'étend sur plusieurs blocs d'immeubles le long des célébrissimes Broadway et 7e avenue.

Là, dans le vrombissement des moteurs de rutilants VUS et voitures de sport, sur lesquelles sont juchées des jeunes femmes brandissant les couleurs de l'Ukraine, deux frères sexagénaires - des Américains d'origine ukrainienne mais qui refusent de donner leur nom - agitent quatre immenses drapeaux : l'ukrainien, l'européen, l'américain et celui de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

À Times Square, des affiches montrent Vladimir Poutine en Hitler. Photo : Reuters / YANA PASKOVA

À proximité, Tania Schneider, 32 ans, réclame davantage d'appui militaire, d'aide humanitaire, de munitions et de soutien en général . L'OTAN et l'Union européenne devraient s'impliquer dans la guerre que mène la Russie en Ukraine, dit-elle à l'AFP.

Un autre partisan de l'Ukraine, Vasyl Koval, un informaticien de 31 ans, qui a laissé ses parents en Ukraine, est venu manifester à New York pour exiger une fermeture du ciel ukrainien aux avions de chasse russes et pour que l'OTAN et les États-Unis agissent .

En larmes, Tatiana Dyakun, Ukrainienne de 38 ans qui dit vivre aux États-Unis depuis six ans, qualifie l'invasion de son pays par les forces armées russes de crime et de terrorisme .

Nous appelons à l'aide [...] N'attendez-pas! , implore-t-elle auprès de l'AFP tout en se disant reconnaissante pour l'énorme soutien de pays occidentaux.

Plusieurs Ukrainiens comptaient parmi les manifestants. Photo : Reuters / YANA PASKOVA

L'Europe et l'Amérique doivent-elles intervenir en Ukraine ? Oui , répond-elle aussitôt. Même au risque d'une guerre mondiale? Cela va de toute façon arriver, demain ou après-demain , pense-t-elle.

Nombre de slogans à New York répondaient aux déclarations du président Vladimir Poutine selon qui tout pays tentant d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine serait considéré comme cobelligérant.

Cette revendication de Kiev a été rejetée par l'OTAN et par le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, car cela signifierait combattre activement les forces russes.

Plus d'un million d'Américains d'origine ukrainienne et d'Ukrainiens vivent aux États-Unis, la plupart en Pennsylvanie, à New York et à Chicago, selon le recensement de 2019.