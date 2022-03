Cabane à sucre : la saison du rattrapage en Outaouais

Certaines cabanes à sucre, comme Le domaine de l'Ange-Gardien, ont déjà ouvert leurs portes.

On est rendus tellement bons à se revirer sur un dix cents que maintenant ça coule comme sur le dos d’un canard! , illustre la copropriétaire de l’établissement, Julie Deschamps.

L’année dernière, certaines cabanes à sucre se sont tournées vers les plats à emporter, afin de garder la tête hors de l’eau. La solidarité des gens a vraiment fait en sorte qu’on a réussi à se rendre à cette année. On ne serait pas ici aujourd'hui à se parler de l’ouverture cette année si ça n'avait pas été de Ma cabane à la maison , indique pour sa part Véronique Lortie Bourgeois, copropriétaire de l'Érablière St-Germain.

Une boîte de Ma cabane à la maison Photo : Radio-Canada

Pour nous, le monde idéal, serait vraiment de réussir à regagner un petit pourcentage des pertes qu'on a eues dans les dernières années. Le plus de monde qu'on va recevoir, le mieux c'est , ajoute-t-elle.

De son côté, Guy Marcotte, propriétaire de la Sucrerie du Terroir, s’attend à une saison occupée : On doit rajouter des plages horaires. On en avait mis quelques-unes, mais on se rend compte que la demande va être très forte cette année et il faut être en mesure de répondre à la demande .

Des oreilles de crisse, une spécialité de la cabane à sucre. Photo : Radio-Canada

Pour ce qui est de la production de sirop d’érable, il y a de l’espoir après la catastrophe de l’année dernière. Il faut que ça y aille pour le mieux, quelque part, à moment donné. C'est comme la pandémie, on a connu des années terribles, mais là je pense qu'on s'en va vers le mieux.

Les entailles ont commencé sur les érables en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Le passeport vaccinal ne sera plus obligatoire à compter du 12 mars au Québec. Il n'y aura plus de limite de capacités d'accueil dans les salles à manger, ainsi que sur le nombre de personnes assis à une même table.

Avec les informations de Catherine Morasse