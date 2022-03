La communauté ukrainienne de la Saskatchewan en prière envoie des dons en Ukraine

La communauté ukrainienne de la Saskatchewan s’est rassemblée pour prier et chanter l’hymne national en l’honneur du peuple ukrainien et des soldats qui combattent pour la liberté de l’Ukraine.

Une centaine d’enfants et de parents ont participé à cette cérémonie entièrement dédiée à ceux et celles qui se trouvent au cœur de la zone de conflit.

Un taux de participation touchant, selon la présidente de la section de Regina de la Fédération nationale ukrainienne, Olena Shyian.

« Nous nous sentons unis. Cela envoie le message à nos familles en Ukraine que nous ne les oublions pas et que nous sommes à leurs côtés. » — Une citation de Olena Shyian, présidente de la section de Regina de la Fédération nationale ukrainienne

Collecte de dons pour les familles et les soldats

Une collecte de dons a été mise sur pied par la communauté pour envoyer des biens et des produits directement en Ukraine.

Les organisateurs de la collecte constatent une importante participation de la communauté. Quatre livraisons ont déjà été expédiées en Pologne, puis redirigées vers l’Ukraine.

Ces dons seront envoyés aux soldats et aux familles en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Bogdan Okhrymenko

Le responsable de la préparation et de l’envoi des livraisons, Bogdan Okhrymenko, souligne l’importance du soutien offert aux Ukrainiens.

« Je veux soutenir les membres de ma famille et tous les autres Ukrainiens. » — Une citation de Bogdan Okhrymenko, responsable des livraisons

Selon la présidente de la section de Regina de la Fédération nationale ukrainienne, Olena Shyian, l’organisation doit revoir son fonctionnement pour le tri des dons, tant la participation est élevée.

Une fois sur place, les dons de vêtements comme les sous-vêtements, les bottes et les chandails seront principalement distribués aux soldats ukrainiens.

Les familles et les enfants recevront des produits d’hygiène et des denrées non périssables.

Les organisateurs entendent toutefois conserver des dons, en sol saskatchewanais, qui seront offerts aux réfugiés qui arriveront éventuellement dans la province.