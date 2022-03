Vague de dons en soutien à l’Ukraine à Ottawa

En moins de trois heures, il n’y avait plus de place pour entreposer les dons reçus à la Cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa. La collecte organisée par le Congrès ukrainien canadien visait à soutenir les victimes de la guerre en Ukraine.

Je suis complètement dépassé! Je ne m’attendais pas à autant , indique Olenka Reschitnyk-Bastian, organisatrice de la collecte.

La cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa Photo : Radio-Canada

Les gens ont commencé à donner mardi. Aussitôt qu'on a annoncé qu'on allait faire ça, ils ont commencé à donner! C'était incroyable! , dit pour sa part Natalka Foty Mason, directrice des finances adjointe à la Cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa.

Dehors, les files de voitures de donateurs ont même créé un bouchon de circulation dans le quartier résidentiel entourant l'église. Une fois arrivés, les dons se faisaient à l'extérieur, par manque de place à l'intérieur.

Les nombreux dons ont dû être empilés à l'extérieur, faute de place. Photo : Radio-Canada

On apporte des vêtements chauds, on apporte de la nourriture aussi , explique une personne croisée à la collecte. Je ne peux tout simplement pas imaginer, vous savez, traverser une pandémie et tout ce qui s'est passé au cours des deux dernières années, puis être expulsé de chez vous et craindre pour votre famille et ne pas savoir ce que les prochains jours vont apporter , dit une autre donatrice.

Cet engouement monstre entraîne des enjeux logistiques aux organisateurs, qui ont dû arrêter de recevoir des dons pour pouvoir emballer ce qu'ils avaient déjà et faire plus de place pour les prochains jours.

Les boîtes de dons ont rempli le sous-sol de la Cathédrale orthodoxe ukrainienne d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Je demande aux gens de ne pas laisser tomber les dons, mais de nous donner un peu pour s’organiser, car on ne s’attendait pas du tout à ça! , s’exprime Olenka Reschitnyk-Bastian.

Le Congrès ukrainien canadien ne recommencera à accepter les dons de vêtements et de denrées non périssables que mercredi, et ce, jusqu'à vendredi.

On recommande aux donateurs de prioriser les dons en équipement médical et de protection.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil