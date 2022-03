Visa et Mastercard suspendent toutes leurs activités en Russie

Il y a quelques jours, déjà, les deux entreprises avaient fait savoir qu'elles excluaient les institutions financières russes de leurs réseaux financiers. Dans des communiqués transmis en fin d'après-midi, heure de l'est, samedi, elles disent avoir été poussées à agir en raison de la guerre déclenchée par Moscou.

Au cours des prochains jours, lit-on dans ces annonces, il sera progressivement impossible d'effectuer des transactions avec des cartes Visa ou Mastercard émises en Russie, tout comme il sera impossible d'effectuer des opérations, sur le territoire russe, avec des cartes de l'étranger.

Selon le Wall Street Journal, en 2020, Visa et Mastercard ont traité 74 % des transactions financières effectuées en Russie.

Cette décision s'ajoute aux nombreuses sanctions économiques et suspensions de services commerciaux qui ont été annoncées depuis le début du conflit, il y a 10 jours.

Parmi les entreprises qui ne font plus affaire en Russie, ou qui ont fait part de leur intention d'y suspendre leurs activités, on compte des noms aussi variés qu'IKEA, les avionneurs Boeing et Airbus, les fabricants automobiles Ford, Mercedes-Benz et Daimler Truck, la plateforme d'hébergement Airbnb, Disney, le brasseur Carlsberg, Apple, et bien d'autres.