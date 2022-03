Bataille de citoyens pour un passage à niveau piétonnier dans le Mile End

Le 3 février dernier, une jeune femme de 31 ans traversait en plein jour le chemin de fer près de l’intersection de l’avenue Van Horne et du boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End. Elle passait par l’une des nombreuses ouvertures faites dans la clôture par des citoyens pour éviter de faire un détour en passant par le viaduc de la rue Saint-Denis.

Selon une amie, elle venait de quitter son travail pour effectuer une livraison. L’enquête est maintenant entre les mains du coroner, mais tout indique qu’il s’agit d’un accident tragique.

Dans les jours qui ont suivi, des citoyens ont déclaré sur les réseaux sociaux avoir reçu des contraventions s’élevant à 650 $ de la part de la police du CP pour intrusion illégale. En juin dernier, le montant de l’amende pour intrusion sur une voie ferrée est d’ailleurs passé de 100 à 500 $, sans les frais, une disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Quelques jours après l’accident, Hachemi Habbari a été surpris d’apprendre le montant inscrit sur le papier remis le 8 février. J’ai fait ça toute ma vie, traverser la voie ferrée, et je n’ai jamais eu de conséquences négatives. Si j’avais su que c’était 650 dollars, peut-être que j’aurais réfléchi un peu plus , a-t-il admis.

Comme de nombreux résidents du quartier, il a préféré emprunter le chemin le plus court pour se rendre à destination. À partir de la station de métro Rosemont, le détour par le viaduc peut prendre une vingtaine de minutes pour se rendre de l’autre côté.

Dès que je suis arrivé, on m’a dit qu’il fallait passer par là et j’ai toujours passé par là , a raconté Vincent Cochard, qui a également reçu une contravention dans les dernières semaines.

Le débat entourant la sécurité des piétons près de la voie ferrée ne date pas d’hier. En 2009, des citoyens avaient milité pour la construction d'un passage à niveau.

Richard Ryan, conseiller municipal du Mile End en poste de 2009 à 2021, a appuyé les résidents du quartier pendant toutes ces années, sans succès. Un accident comme on a vu en février, c’est peut-être le genre d'événement [qui] peut être évité , a-t-il déploré.

Pendant une dizaine d’années, il a essayé de discuter avec le CP. La Ville et des députés s’étaient même mobilisés. Il n’y a pas eu de réponse du tout, aucun accusé de réception, pas de réponse du CP , se rappelle-t-il.

C’est normal que les gens aillent au plus court plutôt que de faire des grands détours pour rejoindre l’endroit où ils veulent aller , a-t-il soulevé. Il souligne d’ailleurs que les lieux sont fréquentés par près de 12 000 employés.

Puis l’impasse s’est retrouvée devant l’Office des transports du Canada (OTC), la seule instance qui peut ordonner la construction d’un passage à niveau. Il y a eu des négociations, une médiation, puis l’Office a tranché : aucun passage n’a été autorisé dans le Mile End.

« C’est sûr que les gens vont au plus rapide entre le pôle d’emploi et la station de métro, alors c’est ça qui continue et on voit des drames comme on a vu au mois de février. »