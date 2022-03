Manifestation à Winnipeg après la mort d’un Soudanais tué par la police de Calgary

Les membres de la communauté sud-soudanaise de Calgary se demandent si l’incident qui a coûté la vie à Latjor Tuel a été influencé par la couleur de sa peau.

L'Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave (l'ASIRT) a ouvert une enquête.

Les manifestants, en majorité des personnes PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur) ont scandé des phrases telles que La vie des Noirs compte , Latjor devrait être ici , Pas de justice, pas de paix .

« Nous rejetons le racisme systémique, qui amène la police à agir différemment lorsqu'elle interagit avec un membre de communautés racisées. » — Une citation de Martino Laku, président de la communauté sud-soudanaise du Manitoba

La communauté sud-soudanaise du Manitoba condamne l'utilisation excessive de la force de la part des policiers.

Une manifestation chargée d'émotions

La militante autochtone, Sandy Banman a entonné un chant à la mémoire de Latjor Tuel.

«Le fait que notre communauté a toujours besoin de manifester me rend très triste», explique Linda Thompson. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

Membre de l’organisme Histoire des Noirs au Manitoba, Linda Thompson a aussi rendu hommage à la victime.

Cet événement n’est pas arrivé au Manitoba, mais nous savons que la province a déjà fait face au même genre de situation , explique-t-elle.

Linda Thompson fait ici référence au décès de Machuar Madut, abattu par la police de Winnipeg en février 2019.

«Nous ne voulons pas que la police ait peur de nous.», explique la coprésidente du Conseil ethnoculturel du Manitoba, Perla Javate. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

La coprésidente du Conseil ethnoculturel du Manitoba, Perla Javate, dont l’organisme représente plus de 20 communautés, a tenu à montrer sa solidarité.

Notre système nous a déçus une fois de plus, on doit s’assurer de trouver des solutions et qu’il y ait de réels changements , précise Perla Javate.

Plus précisément, Perla Javate espère que la police modernise la formation de ses policiers, particulièrement sur les questions de santé mentale et de discrimination lors des arrestations.

Les circonstances du décès

Latjor Tuel était un ancien enfant-soldat, souffrant de troubles post-traumatiques depuis son arrivée à Calgary.

Le 19 février, les policiers sont intervenus, car l’homme, muni d'un couteau, aurait agressé une personne avec un bâton en bois.

Dans une vidéo de l'incident, Latjor Tuel est assis sur un trottoir tandis que les policiers semblent engager un dialogue avec lui, à distance.

Lorsqu’il se lève, il est atteint par des balles en caoutchouc. Selon le Service de police de Calgary (CPS), cette utilisation de la force a été appliquée afin de le désarmer.

Quand il a tenté de se rapprocher des forces de l’ordre, un autre policier a fait usage d’un pistolet électrique.

Selon la version du Service de police de Calgary CPS , deux agents de police ont tiré avec leurs armes de service après que Latjor Tuel a poignardé un chien policier dans le cou.

Le Soudanais a été déclaré mort peu de temps après.