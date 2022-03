Un premier chocolat entièrement fabriqué sur la Côte-Nord

Alors que la plupart des entreprises utilisent des pastilles de chocolat industriel qu’ils font fondre, Évelyne Lalancette va produire du chocolat qu’elle transforme directement à partir de la fève de cacao.

Nos fèves, on va les faire griller. C’est moi qui les fais cuire , explique Mme Lalancette. On va les moudre et on va rajouter nous-même le sucre et la poudre de lait si on fait du chocolat au lait. C’est ce produit-là qui va être notre produit de chocolat .

La propriétaire de la chocolaterie Cartier, Évelyne Lalancette Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Choisir ses propres fèves, équitables dans ce cas-ci, permet un meilleur contrôle des saveurs à donner au chocolat.

Ça nous permet de choisir l'origine de notre chocolat. Un peu comme le café, la fève de cacao du Mexique n’a pas du tout la même saveur que celle du Honduras, de la Nouvelle-Guinée ou de la Tanzanie. Ce sont des saveurs qui vont être différentes comme le café avec des palettes de goût , ajoute la propriétaire de la chocolaterie.

Il y aura des chocolats traditionnels, d’autres aux amandes et un autre au lait par exemple, mais aussi des saveurs locales plus surprenantes.

Il y a plein de beaux ingrédients qui peuvent être découverts. Par exemple l’épinette: ça pousse partout et c’est une saveur très bonne avec le chocolat noir , illustre Mme Lalancette. C’est vraiment des choses à découvrir. Ça permet de contribuer à faire développer des goûts d’ici et de faire des partenariats avec des entreprises locales.

Les fèves de chocolat seront grillées et moulues sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour la première année, la chocolaterie Cartier devrait produire environ deux tonnes de chocolat. Une production que la propriétaire juge modeste, mais qu’elle espère partager aux quatre coins de la Côte-Nord.

Pour moi, ça a beaucoup de sens qu’on retrouve des chocolats qui sont grillés, torréfiés et moulus sur la Côte-Nord dans plein de points de vente de la région , croit Évelyne Lalancette. On voudrait des points de vente à Natashquan, à Forestville et à Fermont. On pourrait avoir des points de vente partout où les gens aiment le bon chocolat et voudraient du chocolat local.

Avec des produits typiques de la région, Évelyne Lalancette souhaite charmer les papilles des Nord-Côtiers et peut-être les touristes qui seront de passage dans la région.

Avec les informations de Félix Lebel