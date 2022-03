Ski de fond : fin de semaine de compétition à Sherbrooke

Aujourd’hui samedi, ce sont des sprints, donc des courses sur de très courtes distances, 1 km, 1,3 km, et demain ce sont des poursuites donc des parcours qui vont varier entre 3 km et 15 km , explique le vice-président communications du Club de ski de fond du parc du Mont-Orford, Jean Pinard.

Une telle compétition est nécessaire au moral des athlètes, selon Jean Pinard. Il souligne que cela leur permet de se mesurer à d’autres compétiteurs. C’est presque un cas de santé mentale pour ces jeunes-là, qui malgré la COVID, ont continué à s’entraîner, mais l’aspect compétitif demeure et est nécessaire pour que les jeunes puissent se dépasser.

« L’atmosphère est festive, on respecte les règles COVID pour ce genre d’événements, mais les gens sont tellement heureux et souriants d’avoir un événement, d’être avec d’autres et d’être au soleil. Il ne fait pas froid, c’est fantastique. »