L’augmentation des prix fait mal aux banques alimentaires

L’inflation et la hausse du prix de l’essence à la pompe font mal aux Manitobains, y compris à ceux qui ont pour mission de venir en aide aux plus démunis.

C’est difficile pour beaucoup de familles et je pense qu'il y aura plus de gens qui vont recourir à nos services. C’est ce à quoi je m'attends pour les prochains mois , indique le président-directeur général de la banque alimentaire Harvest Manitoba, Vince Barletta.

En janvier, Harvest Manitoba a distribué des paniers de nourriture dans 12 000 foyers un peu partout dans la province. Ce sont 34 000 personnes, dont la moitié sont des femmes et des enfants, qui ont reçu cette aide alimentaire.

Plus de 11 000 foyers ont reçu de l’aide pour le cinquième mois consécutif, indique Vince Barletta, et ces données ne tiennent pas compte de l’aide envoyée aux soupes populaires et aux programmes de garderie.

L’inflation a commencé à faire sentir ses effets l’automne dernier. Si on ajoute à cela le prix de l’essence à la pompe et l’incertitude entraînée par la guerre en Ukraine, qui a déjà suscité une augmentation du prix du grain, plusieurs familles sont à bout de souffle, rappelle le président-directeur général PDG de Harvest Manitoba.

Harvest souffre aussi de l’augmentation du coût de la vie, ajoute Vince Barletta. L’organisme possède par exemple des camions de distribution qui circulent partout dans la province, y compris dans les communautés du Nord, et qui fonctionnent au diesel et à l’essence.

La hausse du prix de l’essence se fait sentir sur tout, dit-il, et même sur les gens qui n’ont pas de voiture. Quand ça monte, la hausse est répercutée sur à peu près tout ce qu’on fait. Elle a un effet sur le prix des aliments, des marchandises, des vêtements et des maisons. On le sent tous d’une façon ou d’une autre.

Il rappelle que certaines personnes sont alors devant des choix difficiles : le loyer doit être payé, de même que le chauffage et l'électricité. C'est le budget alimentaire qui écope.

Vince Barletta rappelle que si Harvest Manitoba existe depuis 27 ans, ce n’est pas sans raison.

Nous avons pu tenir tout ce temps grâce à l’appui des Manitobains , dit-il, en faisant encore une fois un appel à la générosité de ceux qui peuvent donner du temps, de l’argent ou de la nourriture.

Avec les informations de Darren Bernhardt