Environnement Canada a émis samedi un avertissement de pluie verglaçante pour le Témiscamingue et quelques secteurs de l'Abitibi.

Selon l'organisme fédéral, il faudrait s'attendre à des accumulations de verglas de 5 à 10 millimètres sur le Témiscamingue.

La pluie verglaçante va d'ailleurs débuter dans la nuit de samedi à dimanche et va persister dimanche matin pour ensuite se changer en pluie avec des températures à la hausse.

Environnement Canada prévient que les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants et demande aux automobilistes d'adapter leur conduite aux conditions routières changeantes.

En Abitibi, les secteurs de Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Malartic et Senneterre sont aussi concernés par l'avertissement de pluie verglaçante avec 5 à 10 millimètres attendus dimanche.