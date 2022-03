L’aide communautaire aux combattants et aux réfugiés se structure en Ukraine

On trouve de tout dans les rangées de tablettes d’un entrepôt industriel de Lviv utilisé pour récolter et distribuer les dons. Tout a été pensé et structuré. Par-ci la nourriture fraîche et les boîtes de conserve, par-là les médicaments.

En seulement sept jours, nous avons entièrement converti ce centre de distribution pour les restaurants, affirme fièrement Roman, un des responsables. Tout a été pensé pour que ça soit efficace.

Près d’une centaine de bénévoles sont à pied d'œuvre chaque jour pour trier les dons et préparer les envois un peu partout dans le pays. La grande majorité, comme Roman, sont d'anciens scouts qui veulent aider leurs amis au front dans l’est du pays.

« Nous comprenons qu’ils sont au front et que nous, derrière, nous devons les appuyer de toutes les façons possibles. Chacun a des connaissances et des spécialités et nous mettons tout le monde à contribution. » — Une citation de Roman, coordonnateur d'un centre de distribution de dons

L’opération a commencé dans le bureau de l'entreprise après l’invasion russe, mais en quelques heures seulement, l’endroit était submergé de fournitures et d’aide. Roman a eu l’idée de convertir l’entrepôt; il est en communication avec ses anciens amis scouts partis au combat.

Roman coordonne la distribution des dons. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Chaque matin, après avoir bu mon café, je leur envoie des textos pour savoir comment ils vont et s’ils ont besoin d’une commande en particulier. S’ils ont des besoins urgents, on s’organise pour que ça leur parvienne.

Une quinzaine de minibus et de camions quittent l’entrepôt chaque jour vers les villes assiégées. Les envois sont plus volumineux de jour en jour.

Les Chevaliers de Lviv à la rescousse

Ailleurs à Lviv, un ancien manoir prestigieux construit dans les années 1870 a lui aussi été converti en centre de collecte. Les Chevaliers de Lviv, une organisation qui s’occupait auparavant de la préservation du patrimoine, mènent l’opération dans l’édifice de pierres, bois franc et vitraux.

Écouteurs sans fil aux oreilles, toujours au téléphone pour planifier l’envoi de matériel, Andrei est le responsable de l’opération.

« Nous ne sommes que des patriotes ukrainiens. Nous sommes abandonnés par l’OTAN et l’Europe, qui refusent de se battre avec nous. Nous devons faire ce que nous pouvons. » — Une citation de Andrei, responsable d'un centre de distribution de dons

Ses raisons de mener le combat sont personnelles. Le grand-père d’Andrei a été persécuté par les Russes lors de la Deuxième Guerre mondiale et il a été emprisonné pendant sept ans en Sibérie.

De l’expérience de mon grand-père, je sais tout de Moscou, de l’armée russe et de ce qu’ils peuvent faire. Ils veulent écraser notre pays et notre peuple.

Les Chevaliers de Lviv se sont formés en 2015, en pleine guerre de Crimée. À leur intérêt naturel pour la préservation du patrimoine de la ville et de l’Ukraine, ils ont ajouté rapidement un volet d’aide humanitaire.

Pendant que des bénévoles trient les dons dans les différentes pièces de l’ancien manoir qui a aussi servi d’école russe pendant des décennies, d’autres se promènent en ville et essaient de protéger cathédrales et monuments historiques.

Andrei se bat au nom de son grand-père. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Il faut défendre notre culture, notre langue et notre patrimoine, dit Andrei. C’est ce que les Russes veulent nous enlever en nous écrasant.

L’aide armée artisanale, face cachée

Si les organismes n’hésitent pas à décrire en long et en large leurs activités humanitaires, elles deviennent vite muettes lorsqu’on aborde la question de la résistance armée.

Une pièce gardée du manoir utilisé par les Chevaliers de Lviv était fermée et personne ne pouvait s'en approcher. Impossible de savoir ce qu’il y avait là, mais certains laissent entendre que des armes s'y trouvent.

À l’extérieur de l’entrepôt industriel converti en centre d’aide humanitaire, à la vue de tous, on aperçoit des bouteilles vides et des cocktails Molotov récemment fabriqués.

Certains à Lviv se sont lancés dans la confection artisanale dès les premiers jours de l’invasion, mais la demande ou l’utilité a diminué, nous dit-on.

Qu’ils parlent ouvertement de ravitaillement ou de confection d’armes artisanales, le sentiment semble unanime à Lviv : il faut aider à chasser les Russes du pays de toutes les façons possibles.