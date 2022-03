De la pluie verglaçante attendue dans l’Est-du-Québec

Une tempête de neige et de pluie verglaçante prévoit s’installer dans la région de l'Est-du-Québec dimanche, tout au long de la journée.

La région la plus touchée sera celle du Bas-Saint-Laurent où on attend près de 20 centimètres de neige dimanche. Les précipitations se transformeront en pluie verglaçante à cause du redoux. De 2 à 5 millimètres de verglas recouvriront les routes de la région.

« Nous surveillons l’arrivée de ce système assez costaud. » — Une citation de Maxime Desharnais, météorologue pour Environnement Canada

Les secteurs de Kamouraska et de La Pocatière pourraient recevoir des quantités élevées de verglas, autour de 5 millimètres. La pluie verglaçante pourrait également toucher la région du Témiscouata, de la vallée de la Matapédia et la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

Dans le reste de la péninsule gaspésienne et sur la Côte-Nord, 10 à 15 centimètres de neige tomberont dans la journée de dimanche. Le risque de verglas sera limité.

Les Îles-de-la-Madeleine devraient recevoir une dizaine de centimètres de neige.

Un avis de prudence est adressé aux automobilistes puisque la chaussée risque de devenir complètement glacée et très glissante dans certains secteurs , rappelle Maxime Desharnais d'Environnement Canada.

Le verglas pourrait causer des coupures électriques, en endommageant les structures du réseau, des bâtiments, ou des arbres.

Le météorologue assure que les tempêtes de neige et de verglas sont tout à fait normales à cette période de l’année puisque l’air doux printanier s’infiltre brutalement dans les systèmes de l'hiver.