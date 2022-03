Lorsque Maryna Kurlish a appris que le pays était envahi par la Russie, elle s’est mise à crier.

Je ne pouvais pas m’arrêter, c’était plus fort que moi , dit-elle. C’est de la peine que tu ne peux pas imaginer .

C'est que les parents et la grand-mère de Maryna Kurlish sont actuellement dans leur maison de campagne de Khotianivka, en banlieue de Kyiv.

Comme l’armée ukrainienne a fait exploser un pont de la région pour empêcher l’invasion russe dans la capitale, ses proches ne peuvent plus se rendre dans leur résidence principale de Kyiv, où se trouvent leurs passeports et autres documents officiels.

Maryna Kurlish est en contact avec son père et sa mère de trois à cinq fois par jour depuis le début de l’invasion.

On essaie de rester forts pour eux , déclare-t-elle.

Si le monde laisse l'Ukraine tomber aux mains des Russes, « qui seront les prochains? » demandent Maryna Kurlish (à gauche) et son amie, qui ont manifesté le 5 mars 2022 à Moncton.

Bien qu’il n’y ait pas de soldats ukrainiens ou d’affrontements en ce moment à Khotianivka, le village reste en état d'alerte.

Ils attendent , dit Maryna Kurlish.

Parallèlement, la résistance ukrainienne, qui a reçu des armes, patrouille les champs de la région pour débusquer des espions.

« Je ne comprends pas qu’est ce qu’ils [les Russes] vont faire après. Ça me fait peur. Parce que s’ils détruisent tellement les villes, il y a tellement de haine. Je ne comprends pas comment ils veulent diriger ce pays. Qu’est-ce qu’ils vont faire? »

Le père de Maryna Kurlish est médecin. Il ne pratique pas, mais se dit prêt à mettre la main à la pâte si le besoin se fait ressentir.

Tout le monde sait qu’il est médecin et arrive n’importe quand chez lui. Il peut aider, mais il n’y a pas de bataille en ce moment , explique-t-elle.

Maryna Kurlish et son conjoint ont quitté Louhansk il y a cinq ans pour s’établir au Canada.

En 2014, la guerre du Donbass a éclaté à l’est de l’Ukraine et le mari de Mme Kurlish a reçu l'ordre du gouvernement de s’y rendre, afin de protéger cette partie du pays.

Il y avait une lettre pour mon mari dans lequel il y avait l’information qu’il devait aller dans l’armée , se souvient-elle.

Cependant, les parents du mari de Maryna Kurlish habitaient le Donbass. S’enrôler était donc, pour lui, synonyme d'attaquer la région dans laquelle habitaient ses propres parents.

C’était un gros dilemme pour notre famille, qu’est ce qu’on devait faire. On a décidé d’immigrer , raconte-t-elle.

Maryna Kurlish rappelle qu'il y a depuis un moment déjà beaucoup de tensions en Ukraine.

Quelques-unes de ses amies lui avaient même écrit avant l’invasion de la Russie pour lui demander comment elle avait elle-même quitté le pays, en 2014.

La majorité des amies de Maryna Kurlish ne quitteront toutefois pas l’Ukraine. Ses parents et sa grand-mère refusent de déménager au Canada. Papa a dit qu’il faut reconstruire l’Ukraine, qu’il va travailler , relate-t-elle.

« Chaque minute, ils ont peur. Ils veulent quitter, mais il y a tellement d’espoir et d’honneur que tu es Ukrainien. Même nous, on sent ça ici. »