Rassemblement à Rimouski contre les mesures sanitaires

Les organisateurs souhaitent former des chaînes humaines le long de plusieurs routes au Québec, dont la route 132, à Rimouski. Des rassemblements contre les mesures et l'urgence sanitaire ont également lieu à Drummondville, à Lévis, à Rigaud et à Beloeil.

Vers 13 h, les manifestants ont momentanément bloqué la route 132, avant de finalement former une chaîne humaine sur la promenade longeant le fleuve.

Les manifestants ont formé une chaîne humaine sur la promenade le long du fleuve à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Nos gouvernements ne nous écoutent pas , a dénoncé une manifestante au centre-ville de Rimouski. L'opposition ne s'est pas levée pendant deux ans.

Le gouvernement du Québec mène depuis plusieurs semaines une opération d'assouplissement des mesures sanitaires alors que la cinquième vague de la pandémie de COVID-19, provoquée par le variant Omicron, s'estompe dans la province.

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics à la mi-avril et le passeport vaccinal ne sera plus en vigueur dès le 12 mars.

La fin de l'état d'urgence sanitaire est toutefois réclamé par des manifestants, d'autres étaient méfiants quant à un éventuel retour des mesures sanitaires.

Avec les informations de Patrick Bergeron