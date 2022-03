Des années d’attente pour recevoir une prime pour la production de lait bio

Les coûts pour prendre le virage bio et obtenir une certification sont énormes pour les fermes laitières. Une fois leur certification obtenue, ils ont accès à une prime financière.

Toutefois, la demande pour les produits laitiers bio stagne et de plus en plus d’agriculteurs prennent ce virage. Résultat : il n'y a pas de place pour tout le monde et de nombreux producteurs se retrouvent sur une liste d’attente.

À la Ferme des Grès en Mauricie, les propriétaires Serge Ringuette et Mélissa Bordeleau ont investi 1,4 million de dollars pour faire la transition. Ils ont eu une bien mauvaise surprise quand ils ont appris qu'ils n'auraient pas accès à la prime biologique avant des mois, voire des années. Ils sont au 16e rang de la liste d’attente.

Des producteurs vulnérables

On est arrivé dans une conjoncture pas facile, à un moment où on était plus vulnérable. révèle Mélissa Bordeleau. On nous encourage, on nous martèle même, de prendre soin de l'environnement, prendre soin des animaux. Quand le producteur est là et qu'il dit oui, moi j'embarque, je pense que c'est aussi à toute la société de l'appuyer.

La Ferme Y. Lampron de Saint-Boniface est l'une des premières au Québec à avoir obtenu la certification biologique il y a 20 ans. Mais ses propriétaires constatent que ce produit est moins populaire qu'ils ne l’avaient anticipé.

Gabriel Lampron, copropriétaire, observe que le lait végétal entre directement en compétition avec le lait bio : On pense aussi qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire au niveau du consommateur sur la différence entre le lait biologique et traditionnel, pour expliquer pourquoi le lait biologique coûte plus cher.

Mélissa Bordeleau estime que la marge entre le producteur et le consommateur devrait être réduite afin que le lait bio devienne un choix facile pour le consommateur.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin