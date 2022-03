L’église St-Joseph citée comme bien patrimonial par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord

Le conseil municipal a adopté un règlement dans ce sens en février dernier.

Ce règlement permet de maintenir l'apparence de la bâtisse qui a été construite il y a un siècle.

Le propriétaire de l'immeuble doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bâtiment et en garder l'apparence en bon état.

Il ne peut donc y avoir de travaux sans l'autorisation du conseil municipal et sans avoir donné un préavis de 45 jours.

Le règlement a été adopté à la demande de la fabrique explique le président Fidèle Baril.

C'est nous autres qui avions demandé à la municipalité qu’elle passe ce règlement et aussi en ayant ce règlement, que la municipalité reconnaisse notre église comme patrimoine, ça peut nous aider à avoir des subventions , explique le responsable.

« Et aussi advenant que le conseil de la fabrique pour une raison quelconque décide de faire des changements qui pourraient modifier l’aspect de l’Église, ça va la protéger. » — Une citation de Fidèle Baril

C’est important parce qu'il y a de moins en moins de monde qui participe aux offices et on a de plus en plus de misère avoir des marguilliers. Et advenant qu’un nouveau marguillier décide que nous, on n’en veut plus [de l'église], on décide de faire une salle par exemple, on modifie des choses, avant de modifier l’aspect extérieur, la municipalité protège ce bien [avec ce règlement] , ajoute Fidèle Baril.

Fidèle Baril ajoute que le règlement pourrait aider la fabrique à obtenir des subventions.