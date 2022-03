Le ferme Le Caprivore à Bonaventure reprendra ses activités cet été

Ravagée par les flammes en février 2021, la ferme Le Caprivore est parvenue à se relever grâce au soutien de la communauté et reprendra ses activités cet été.

Les propriétaires Éliane Gélinas-Frenette et Vincent-Olivier Bastien se préparent activement à l’arrivée de nouveaux compères. Au printemps, 500 poules pondeuses s'installeront dans la nouvelle grange. Le troupeau de chevreaux devrait arriver en septembre.

Le bâtiment qui doit accueillir les volailles devrait être finalisé avant l’arrivée des poules à la mi-juin , se réjouit Vincent-Olivier Bastien. L’arrivée des volailles marquera la reprise des activités au sein de la ferme. Dès juillet, les œufs de poule seront disponibles à la boutique à Bonaventure.

Cette nouvelle activité s'ajoute à la spécialité des agriculteurs qui élevaient des caprins, des chèvres de boucherie, avant qu’un incendie emporte la grange et le troupeau en février 2021. Depuis un an, le couple d’agriculteurs a dû tout reconstruire.

Nous, on en a profité pour rebondir, c’est ce que je souhaite à tous les gens qui ont une grosse épreuve à surmonter, encourage Vincent-Olivier Bastien.

« Aujourd'hui on veut redonner à la population ce qui nous a été offert » — Une citation de Vincent-Olivier Bastien, propriétaire de la ferme Le Caprivore

Après l'incendie, une campagne de sociofinancement a permis de recueillir près de 50 000 $. Encore aujourd'hui, les agriculteurs sentent le soutien de la communauté. Les gens appellent déjà pour avoir des œufs , précise M. Bastien. Les ventes à la boutique ont vraiment augmenté, on sait que la population est là pour nous et on va continuer pour un petit bout d’être là pour eux.

La construction du bâtiment principal de la grange est terminée. À cette structure-là, on a ajouté deux agrandissements, ce qui va nous permettre d’avoir les poules et les chèvres. Il reste encore quelques murs à faire et l’aménagement intérieur , précise l'éleveur caprin.

En novembre dernier, la construction du bâtiment principal, avait bien progressé. Elle est aujourd'hui terminée (archives). Photo : Gracieuseté de Vincent-Olivier Bastien

La construction du reste du bâtiment devrait se poursuivre possiblement jusqu’à l’automne avant l’arrivée du troupeau de chèvres en septembre.