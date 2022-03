Des experts en environnement dénoncent le nouveau plan de recyclage de l’Ontario

Le gouvernement ontarien veut adopter le recyclage avancé, qui utilise des produits chimiques et de la chaleur pour décomposer les déchets plastiques non recyclables, afin de les convertir en carburant et en d’autres produits.

La province élabore présentement des règlements pour des installations de recyclage avancé, avec certains projets qui seraient exemptés des évaluations environnementales.

L'organisme Environmental Defense constate que la vraie solution, c'est de réduire la quantité de plastique que nous fabriquons. Photo : CBC/Kate Porter

Les partisans de cette nouvelle forme de recyclage affirment que cette technologie permettra d’avoir moins de produits en plastique dans les sites d’enfouissement. Ils disent aussi que le plan du gouvernement va réduire la lourdeur bureaucratique dans le processus d’approbation pour ces projets.

Selon les critiques, ce processus est expérimental, potentiellement dangereux et nécessite plutôt plus de surveillance publique.

L’organisme Environmental Defense, par exemple, qualifie la proposition du gouvernement provincial de pensée magique et de dangereuse .

La véritable solution est de réduire la quantité de plastique que nous fabriquons , constate Karen Wirsig, cheffe de projet pour Environmental Defense.

Nous ne pouvons pas simplement placer tous nos espoirs dans une technologie magique de gestion des déchets qui n’a absolument pas fait ses preuves, qui est coûteuse et polluante , ajoute-t-elle.

Même son de cloche du côté de l’organisme Toronto Environmental Alliance.

C’est brûler des déchets , déclare Emily Alfred, une militante au sein de l’organisation.

Une différente façon de recycler

Le recyclage avancé vise les quelque 50 % de plastiques qui ne peuvent pas être recyclés de manière traditionnelle, explique Elena Mantagaris, vice-présidente de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie (ACIC).

Elle cite un type d’emballage alimentaire en plastique de plus en plus courant, souvent muni d’une fermeture éclair et pouvant se tenir debout.

Elena Mantagaris est vice-présidente de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie. Photo : Association canadienne de l’industrie de la chimie

Ce type d’emballage utilise différents types de plastique dans un seul produit. Il ne peut pas être fondu, mais peut être décomposé grâce à un recyclage avancé , dit-elle.

La chaleur utilisée dans le processus peut provenir de micro-ondes, entre autres.

Ce n’est pas de l’incinération. Le recyclage avancé est un changement fondamental. Il ramène essentiellement le plastique à ses origines moléculaires, à ses matières premières , explique-t-elle.

Selon le ministère de l’Environnement de l’Ontario, les usines de recyclage avancé ne brûlent pas le plastique.

Le processus se fait généralement dans un état d’oxygène faible ou nul, qui ne favorise pas la combustion , constate Gary Wheeler, un porte-parole pour le ministère.

Il ajoute que les projets de recyclage avancé, même ceux qui sont exemptés d’évaluations environnementales, feront tout de même l’objet d’une surveillance importante de la part du gouvernement et seront soumis aux règlements de la Loi sur la protection de l’environnement de la province.

En plus de soutenir la croissance du recyclage avancé, le gouvernement Ford s’est également engagé à réduire les déchets plastiques grâce à sa Stratégie zéro déchet plastique, approuvée en 2018.

Du faux recyclage

Selon la cheffe adjointe du Parti vert de l’Ontario, Dianne Saxe, les changements proposés par le gouvernement ne garantissent pourtant pas que suffisamment de plastique serait recyclé.

Elle craint qu’une grande partie des déchets se soit simplement incinérée.

Dianne Saxe est la cheffe adjointe du Parti vert de l’Ontario. Photo : Commissaire à l'Environnement de l'Ontario

C’est du faux recyclage qui sert d’excuse pour nous inonder de plus de plastique, tout en gardant le public dans l’ignorance , lance-t-elle.

Dans son ancien rôle de commissaire à l’environnement de l’Ontario, Mme Saxe a rédigé un rapport qui demandait des normes provinciales de recyclage claires et solides qui démontrent leurs avantages environnementaux.

Elle dit qu’elle ne voit pas cela dans le plan pour des installations de recyclage avancé.

Les entreprises de plastique n’ont cessé de dire aux gens qu’ils vont recycler les plastiques , explique Mme Saxe. Ces compagnies nous le répètent depuis des décennies. En réalité, la quasi-totalité du plastique finit soit dans les décharges, soit sous forme de déchets, où elle étouffe la faune sauvage.

Avec les informations de CBC News