Tonnerre d’indignation contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes d’Europe

De Paris à Londres, Rome ou Zürich, des milliers de manifestants sont de nouveau descendus samedi dans les rues de grandes villes européennes pour s'opposer à la guerre et protester contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le week-end dernier, des centaines de milliers de personnes aux couleurs bleu et jaune de l'Ukraine avaient déjà défilé en Europe, de Prague à Berlin en passant par Madrid et Vilnius, pour dénoncer l'invasion russe et exprimer leur crainte d'une intensification du conflit.

Au dixième jour de l'invasion de l'Ukraine, les forces russes avançaient samedi dans le pays, avec de féroces combats autour de la capitale Kiev.

À Zürich, la ville la plus peuplée de Suisse, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté sous le slogan La paix maintenant , à l'appel notamment de syndicats et de partis de gauche.

Ils étaient, selon les organisateurs, plus de 40 000 personnes. La police n'a pas fourni d'estimation de la taille de la foule.

Les manifestants, qui portaient des pancartes et des drapeaux ukrainiens, ont exigé un cessez-le-feu immédiat, des négociations diplomatiques et le retrait des troupes russes, selon la télévision suisse publique SRF.

Manifestants contre Poutine et opposés à l'OTAN

À Rome, un vaste cortège de la paix a réuni des milliers de personnes, plusieurs syndicats et de nombreuses Organisation non gouvernementale ONG .

Aucune base, aucun soldat, l'Italie hors de l'OTAN , ont scandé les pacifistes dans ce cortège précédé par un grand drapeau aux couleurs de l'arc-en-ciel. De nombreuses pancartes proclamaient aussi Non à Poutine, non à l'OTAN .

Des manifestants brandissent des pancartes lors d'une manifestation contre l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, à Rome, le 5 mars. Photo : afp via getty images / FILIPPO MONTEFORTE

C'est peut-être une des premières vraies manifestations pour la paix. Ici, personne ne croit qu'on fait la paix avec les armes, qu'on la fait en envoyant des armes à l'une des parties , l'Ukraine, a déclaré à l'AFP le célèbre caricaturiste, acteur et écrivain italien Vauro Senesi.

L'Italie a décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine, mais n'a pas dévoilé le détail de ces fournitures militaires.

Il n'y a pas de guerres justes ni de bombes intelligentes , a lancé pour sa part Maurizio Landini, le représentant de la CGIL, la plus importante confédération syndicale italienne.

Pendant ce temps à Paris, Londres et Zagreb

À Paris, plusieurs milliers de personnes se sont réunies sur l'emblématique place de la République.

On sera là chaque week-end, à Paris ou ailleurs, jusqu'à ce que M. Poutine parte, retire ses chars , a indiqué à l'AFP Aline Le Bail-Kremer, membre de Stand With Ukraine, l'une des organisations à l'origine du rassemblement dans la capitale française.

Des manifestants sur la place de la République, à Paris Photo : afp via getty images / SAMEER AL-DOUMY

C'est très important d'être ici , a estimé un manifestant, Bernard Arnaud, 47 ans, costume bleu et chemise jaune aux couleurs ukrainiennes. M. Poutine est tellement imprévisible. Je reviendrai autant que possible , a-t-il ajouté au milieu des pancartes Stop War , Poutine assassin ou Sauvez l'Ukraine .

À Londres, une foule de plusieurs centaines de personnes s'est rassemblée à Trafalgar Square, en brandissant des pancartes avec des inscriptions comme Poutine tue et Embargo total contre la Russie et en criant Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre ! .

Quand le dernier soldat ukrainien tombera, Poutine viendra pour vous, mesdames et messieurs , proclamait une banderole géante.

Le nonce apostolique en Grande-Bretagne, l'archevêque Claudio Gugerotti, a lu une prière, disant notamment aujourd'hui, nous sommes tous des Ukrainiens .