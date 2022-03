Forcée de réorganiser son service, Sutton perd plusieurs premiers répondants

La Ville de Sutton perd plus de la moitié de ses premiers répondants en raison de la réorganisation de son service.

Désormais, c'est le directeur du service de la sécurité publique, Don Mireault, qui sera responsable des premiers répondants, et ils travailleront en collaboration avec les pompiers de Sutton. La municipalité a annoncé cette décision mercredi lors d'une séance du conseil.

Ce choix s'explique par un manque d'effectifs et par des lacunes constatées dans le recrutement des premiers répondants, qui sont des bénévoles appelés à se rendre sur les lieux d'un accident avant les ambulanciers.

Le service des premiers répondants est essentiel. On est dans une zone rurale, on est loin de l'hôpital. Ce sont des bénévoles qui sont disponibles 24 heures par jour, sept jours par semaine et 365 jours par année. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficulté à recruter des gens bénévoles qui sont disponibles. Comme c'est bénévole, ils ont seulement une petite rémunération , a expliqué le maire de Sutton, Robert Benoît.

« Viser moins de 100 % de présence des premiers répondants est inacceptable. » — Une citation de Robert Benoît, maire de Sutton

Au cours des derniers mois, ce manque d'effectifs a fait en sorte que de 10 à 20 % des gardes de premiers répondants n'ont pas pu être comblées.

Désormais, des pompiers qui vont suivre une formation vont pouvoir offrir le service de premiers répondants. Il y a différents niveaux de services et on va essayer de maintenir le niveau maximum , ajoute Robert Benoît.

Vague de départs

Cette réorganisation n'a toutefois pas fait l'unanimité auprès des bénévoles. Plus précisément, 13 d'entre eux ont décidé de partir et quatre autres font une pause pour réfléchir, et ce, sur un total de 25 personnes.

Selon le maire, ils sont partis parce qu'ils craignent que la qualité des interventions soit moindre en raison du degré de formation de certains pompiers.

Ils évoquent que notre choix à court terme ne nous permettra pas d'offrir toute la gamme de services au niveau maximum. On va offrir tout de même quelque chose qui est acceptable pour la santé des usagers, mais il va falloir qu'il y ait de la formation éventuellement pour les pompiers si on veut atteindre un certain niveau.

M. Benoît déplore par ailleurs que les premiers répondants aient refusé de discuter avec la Ville afin de trouver un terrain d'entente.

On leur a offert de discuter pour trouver une façon d'améliorer la situation et de remplir les cases à 100 %, mais ils ont décidé de démissionner. [...] Je suis très déçu de l'attitude de certains premiers répondants. J'aurais aimé qu'ils viennent s'asseoir avec nous. On a même augmenté leur rémunération au dernier conseil municipal.

« Il y a une volonté de ne pas discuter avec nous, ce que je trouve malheureux, mais on est toujours prêts à le faire. » — Une citation de Robert Benoît, maire de Sutton

Le maire, qui s'explique difficilement le refus des premiers répondants de travailler avec les pompiers, assure que le service est maintenu en fin de semaine. Il espère que la situation sera rétablie le plus rapidement possible.