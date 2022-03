L’exposition agricole de Rimouski annonce son retour cet été

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’exposition agricole, ce sont surtout les poules, les moutons et les vaches que le public est invité à côtoyer au cours des quatre journées de festivités.

Notre objectif, c’est de créer le contact entre les gens qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas proches de l’agriculture et des animaux , rappelle Simon St-Pierre, directeur général de l’exposition agricole de Rimouski.

Les manèges attirent surtout les jeunes à l'exposition agricole (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

L'exposition agricole, c’est aussi une foule d’attractions et de spectacles. On va chercher du public de différents âges, les plus jeunes, on ne se le cachera pas, viennent pour les manèges. Puis les plus vieux pour l’ambiance festive, pour les spectacles d’humoristes. Il y en a à peu près pour tous les goûts , résume-t-il.

Avec les assouplissements des mesures sanitaires, les organisateurs ont été en mesure d'annoncer la tenue de la 77e exposition agricole. Un rendez-vous que Simon St-Pierre avait à cœur de pouvoir organiser de nouveau, après deux ans d’absence forcée.

Je pense que c’est une tradition que, nous autres, on essaye de poursuivre et de maintenir , explique le directeur.

« Ça fait vraiment partie de Rimouski, d’avoir l’exposition agricole en plein été au centre-ville. » — Une citation de Simon St-Pierre, directeur général de l’exposition agricole de Rimouski.

Joint à distance, Simon St-Pierre témoigne de son enthousiasme à organiser cette année l'exposition agricole. Photo : Radio-Canada

La programmation de l’événement sera dévoilée à la mi-juin.

Les organisateurs précisent également que le prix d’entrée devrait être revu légèrement à la hausse, pour couvrir l’augmentation des coûts annexes.