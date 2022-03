COVID-19: les hospitalisations continuent de baisser en Ontario

Le total des hospitalisations s'élève à 795 samedi. La dernière fois que ce chiffre était en dessous de 800 remonte à la fin décembre 2021. On compte désormais 253 patients aux soins intensifs, un chiffre également en baisse comparativement à la veille.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 44 % des patients infectés ont été admis à l'hôpital à cause de la COVID-19, alors que les autres ont reçu leur diagnostic par la suite. Aux soins intensifs, 78 % des patients admis le sont en raison de la maladie.

La province rapporte 1930 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 1937 nouvelle guérisons.

Le nombre de nouvelles infections est cependant sous-évalué, compte tenu de l'accès restreint aux tests de dépistage PCR en Ontario.

Par ailleurs, la santé publique déplore 24 décès supplémentaires, y compris 6 décès survenus il y a plus d'un mois qui sont ajoutés au bilan à la suite du nettoyage de données. À ce jour, 12 549 personnes sont décédées en raison de la COVID-19 en Ontario depuis le début de la pandémie.

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a répété cette semaine que la province n’avait pas de date précise pour lever l'obligation du port du masque dans les lieux publics de la province.

Il estime toutefois que la mesure pourrait être levée d'ici la fin du mois de mars, sans préciser si ce serait le cas pour les écoles également.

À ce jour, 92,7 % des Ontariens de plus de 12 ans ont reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 et 90,6 % sont maintenant considérés comme pleinement vaccinés et ont reçu deux doses.