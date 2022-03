Un ancien joueur de l’Océanic derrière le banc des Pionniers du Cégep de Rimouski

Selon l’entraîneur-chef des Pionniers, Éric Plourde, la venue d'Anthony D'Amours s'inscrit dans sa volonté de travailler avec de jeunes entraîneurs qui ne sont pas nécessairement expérimentés, mais qui pourront faire leurs classes avec l’équipe.

Éric Plourde ne voulait pas se priver d’un athlète qui a joué quatre saisons dans Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en tant que défenseur et qui a même été capitaine de son équipe.

Je l’avais déjà coaché aux Jeux du Québec, donc je connaissais Anthony pour son talent. C’est un guerrier , ajoute l’entraîneur-chef, qui compte laisser une certaine place à ce nouvel adjoint pour qu'il lui amène des idées.

Trois des entraîneurs des Pionniers : Antoine Leblanc, l'entraîneur-chef Éric Plourde et Anthony D'Amours. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Originaire de Trois-Pistoles et bientôt âgé de 22 ans, Anthony D'Amours mène de front plusieurs tâches. Il est étudiant au Cégep de Rimouski pour encore un an et participe aux séances d'entraînement des Pionniers en semaine depuis un mois. Les stratégies déployées lors d'une partie de hockey l'ont toujours intrigué.

Je m’intéresse vraiment aux systèmes de jeu. M’impliquer là-dedans, c’est vraiment le fun. Depuis quatre semaines, je suis avec les gars, j’aime vraiment ça. On voit la game d’un autre côté. Je suis capable d’apporter des petites choses de mon côté, ce que j’ai vécu et comment je vois la game. J’aime les faire apprendre dans tout ça, puis je pense que les gars aiment tout autant ça , explique-t-il.

Transition vers le hockey sénior

Anthony D’Amours demeure actif comme joueur en portant les couleurs des 3L de Rivière-du-Loup, dans la Ligue nord-américaine de hockey, une ligue semi-professionnelle.

Une toute nouvelle expérience dans une équipe qui ne s'entraîne pas la semaine et qui dispute deux parties par fin de semaine avec des joueurs ayant un bon bagage d'expérience à différents niveaux de hockey, même professionnel.

Anthony D'Amours a aussi eu l'occasion de disputer une rencontre dans la ligue professionnelle East Coast Hockey League ECHL , avec la nouvelle équipe des Lions de Trois-Rivières.

Selon Anthony D'Amours, cette expérience du hockey sénior ne se compare pas au hockey junior.

L’exécution est moins là parce qu’on pratique moins, mais côté talent des joueurs et force physique des joueurs, c’est tout autre chose. Les gars ont de l’expérience, ils savent comment la game se joue , explique-t-il.

Anthony D'Amours a été un choix de 2e ronde de l'Océanic en 2016 et a disputé 238 matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Avec les informations de René Levesque