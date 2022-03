La nuit du 4 au 5 : De la scène au petit écran

Le récit retrace l'histoire d’une femme qui, après avoir subi une agression sexuelle un soir d’hiver, cherche à se relever, à parler et à guérir. Pour cela, elle revisite encore et encore de douloureux souvenirs, mais sa mémoire ne cesse de lui jouer des tours.

Le texte, qui s’est mérité le prix Gratien-Gélinas en 2017, est loin des codes télévisuels que l’on connaît, selon son autrice Rachel Graton. Rédigé sans didascalies ni attribution de personnages, il laisse beaucoup d’espace créatif à la personne chargée de la mise en scène.

Mon texte était particulièrement théâtral. Et il fallait quand même faire un petit pas vers la télé, faire un petit pas vers l’écran. Comment puis-je raconter cette histoire à l’écran sans que l’on ne se perde? , demande la comédienne.

« Comment puis-je transposer des conventions théâtrales en langage cinématographique? C’était vraiment ça ma recherche. » — Une citation de Rachel Graton, réalisatrice et autrice de «La nuit du 4 au 5»

Pour ce faire, Rachel Graton s’est inspirée de la mise en scène de Claude Poissant, qui a imaginé son histoire sous la forme d’une chorale.

L’expérience en salle était particulière. Il y avait quelque chose d’hypnotisant. Ça commençait presque dans le noir. Cinq personnages portaient le texte. Le rythme était assez lent , explique-t-elle.

Dans la version télévisuelle, Rachelle Graton a voulu resserrer le texte afin de s’assurer de maintenir l’attention des gens.

Mon intention était qu’on s’accroche un peu plus. Pour ce médium-là, je trouvais important qu’on donne des clés de compréhension un peu plus rapidement aux téléspectateurs et aux téléspectatrices , dit la dramaturge.

Un choix opportun, puisque la version de la pièce qui sera présentée à Télé-Québec devait être raccourcie à une cinquantaine de minutes, soit environ 20 minutes de moins que la version théâtrale.

L'œuvre télévisuelle, produite par Pamplemousse média, mise aussi sur des costumes et un habillage visuel plus élaboré que sa version en salle. Si certains segments présentent les personnages face caméra, dans un décor sobre rappelant une scène de théâtre, d’autres sont tournés à l’extérieur, dans la rue.

Geneviève Boivin-Roussy et Rachel Graton sur le plateau de tournage. Photo : Éva-Maude TC

Retrouvailles

La version télévisuelle de la pièce de théâtre La nuit du 4 au 5 réunit les cinq comédiens et comédiennes qui avaient joué dans la pièce de théâtre mise en scène par Claude Poissant en 2017.

Alexis Lefebvre, Johanne Haberlin, Simon Landry-Désy, Louise Cardinal et Geneviève Boivin-Roussy ont donc dû se réapproprier les mots de Rachel Graton après une pause de quelques années.

Les comédiens et comédiennes ont toutefois bénéficié de nouvelles libertés dans le cadre du tournage de la version télévisuelle de la pièce, qui a duré quatre jours.

Avant, au théâtre, il y avait quelque chose qui était plus formel à jouer ou à porter. Alors que là, à l'écran, ils avaient le droit de transgresser ça , explique Rachel Graton.

« Le côté formel, je l’assurais au niveau de la technique. Et eux pouvaient laisser aller les émotions. Être plus vulnérable, être plus près d’une émotion réaliste » — Une citation de Rachel Graton, réalisatrice et autrice de « La nuit du 4 au 5 »

La version télé de la pièce La nuit du 4 au 5 sera présenté le samedi 5 mars à 22 h sur les ondes de Télé-Québec. Des rediffusions sont prévues le dimanche 6 mars à 21 h, le mercredi 9 mars à 1 h, et le samedi 12 mars à 1 h 30.

L'actrice Rachel Graton interprète aussi le rôle de Magalie dans la télé série «Un lien familial» sur ICI Tou.tv Extra. Photo : Productions ALSO

Un court métrage sélectionné au Festival Regard

Il y a quelques jours, Rachel Graton a également vu son court-métrage Suzanne et Chantal être sélectionné par le Festival Regard, qui se déroulera de la fin du mois de mars au début du mois d’avril. L'œuvre est en lice pour le Grand prix canadien, le Prix du jury, et le Prix du public.

La comédienne avoue apprécier de plus en plus le rôle de réalisatrice, qui lui permet de miser sur le travail d'équipe et d'explorer différentes démarches artistiques.

J’ai l’impression de toucher à plusieurs médiums, à plusieurs facettes des arts. On parle de musique, d'art visuel, de jeu. Je trouve ça extraordinaire , dit-elle.

Il s’agit du second court métrage de Rachel Graton. En 2017, elle a cosigné les textes et la réalisation de Manon aime le hockey avec Sarah-Maude Beauchesne.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.