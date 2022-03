Nucléaire : l’Iran et l'AIEA veulent résoudre les questions en suspens

L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont dit samedi vouloir résoudre les questions en suspens en adoptant une approche « pragmatique », lors de la visite du chef de l'Agence à Téhéran, dans l'espoir de relancer un accord conclu en 2015 avec les grandes puissances.

Nous avons décidé d'examiner les questions avec une approche pragmatique [...], de manière approfondie, mais aussi avec une intention claire d'arriver à [...] un résultat , a déclaré le chef de l'instance onusienne Rafael Grossi, lors d'une conférence de presse avec son homologue iranien, Mohammad Eslami.

Nous sommes arrivés à la conclusion que l'Iran et l'AEIA échangent des documents au plus tard à Khordad [mois iranien qui débute le 22 mai, NDLR], afin de résoudre ces questions [...] comme prévu dans les pourparlers à Vienne et ainsi lever les derniers obstacles, a indiqué de son côté M. Eslami.

La visite cruciale de M. Grossi s'inscrit dans le cadre des efforts menés à Vienne pour sauver l'accord de 2015. Conclu par l'Iran d'un côté, et par les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne de l'autre, cet accord est censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique, une intention qu'a toujours nié ce pays.

À Téhéran, M. Grossi a rencontré M. Eslami, peu avant d'entamer ses discussions avec le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian.

Avant son départ, M. Grossi a affirmé que l'AIEA n'abandonnerait jamais ses efforts pour que l'Iran fournisse des clarifications sur la présence de matière nucléaire dans des sites non déclarés sur son territoire.

Maintenant que les pourparlers de Vienne sont en phase finale, c'est l'une des lignes rouges de l'Iran de clore définitivement le dossier de ces allégations pour ne pas causer plus de problèmes à notre pays , a ajouté M. Eslami.

Téhéran demande la clôture de l'enquête de l'AIEA pour parvenir à un compromis à Vienne qui permettrait de sauver l'accord de 2015.

Moscou réclame à Washington des garanties avant un accord

La Russie a réclamé samedi à Washington la garantie que les sanctions la visant à cause de l'Ukraine ne concerneront pas sa coopération avec Téhéran, avant de relancer l'accord sur le nucléaire iranien.

Les États-Unis se sont retirés de l'accord de Vienne sur le nucléaire en 2018 sous la présidence de Donald Trump et ont rétabli leurs sanctions qui asphyxient l'économie iranienne. En riposte, Téhéran s'est largement affranchi des restrictions à ses activités nucléaires.

Il y a des problèmes du côté russe , a dit le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en conférence de presse.

Nous avons demandé à nos collègues américains des garanties écrites [...] que les sanctions ne toucheront pas à notre droit à une libre et entière coopération commerciale, économique, d'investissement et technico-militaire avec l'Iran , a-t-il ajouté.

Cette annonce intervient alors même que des efforts cruciaux sont en cours pour sauver l'accord de 2015.

M. Lavrov a souligné vouloir au minimum la garantie du secrétaire d'État Antony Blinken, dénonçant l' avalanche de sanctions agressives adoptées par l'Occident en lien avec l'Ukraine, insistant sur la nécessité d'avoir des réponses très précises .