Un cessez-le-feu pour l’évacuation des civils de Marioupol en Ukraine

Au dixième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Moscou a annoncé un cessez-le-feu temporaire pour permettre l'évacuation des civils de deux villes de l'est de l'Ukraine, dont le port stratégique de Marioupol.

Après des concertations entre des représentants de Kiev et Moscou, le ministère russe de la Défense, cité par les agences de presse russes, a annoncé samedi matin un régime de silence [des armes] et l'ouverture de couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils de Marioupol et Volnovakha jusqu'à 16 h (heure locale).

L'emplacement du couloir humanitaire et des points de sortie ont été déterminés en accord avec les autorités ukrainiennes, selon le ministère. L'autre ville concernée par le cessez-le-feu, Volnovakha, se situe à une soixantaine de kilomètres au nord de Marioupol.

Dans la nuit, le maire de Marioupol, Vadim Boïtchenko, avait annoncé que sa ville était soumise à un blocus de la part de Moscou.

Depuis cinq jours, notre ville natale, notre famille d'un demi-million d'habitants, subit des attaques impitoyables , avait-il écrit sur Telegram, en appelant à poursuivre la résistance.

Notre priorité est la mise en place d'un cessez-le-feu pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville , avait-il ajouté.

Cette ville de 450 000 habitants située au bord de la mer d'Azov a subi des bombardements ininterrompus, y compris sur des écoles et des hôpitaux, selon le maire adjoint, Sergueï Orlov.

Le contrôle de Marioupol revêt un caractère stratégique pour la Russie, car il lui permettrait d'assurer une continuité territoriale entre ses forces venues de Crimée et celles venues des territoires séparatistes prorusses du Donbass.

Les combats se poursuivent également à Tcherniguiv, au nord de Kiev, où des frappes russes ont fait 47 morts la veille dans une zone résidentielle.

À quelque 350 km à l'est de Kiev, la situation est aussi devenue un enfer à Okhtyrka, et elle est critique à Soumy, selon les autorités.

L'armée russe occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporojie, dans le sud-est de l'Ukraine, où des frappes de son artillerie, selon les Ukrainiens, ont provoqué un incendie, dont Moscou nie être à l'origine.

Cette attaque contre la plus grande centrale nucléaire d'Europe constitue une immense menace pour toute l'Europe et le monde , a réagi vendredi au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ONU l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

Nous avons survécu à une nuit qui aurait pu mettre un terme à l'Histoire. L'Histoire de l'Ukraine. L'Histoire de l'Europe : une explosion à la centrale de Zaporojie, dans le sud de l'Ukraine, aurait été l'équivalent de six Tchernobyl , s'est alarmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui doit s'adresser samedi au Sénat américain par visioconférence.

Le bilan est impossible à vérifier de manière indépendante.

L'ambassadeur russe à l'ONU à Genève, Guennadi Guatilov, a affirmé qu'il y avait eu 2870 victimes côté ukrainien, 498 côté russe .

L'Ukraine et des observateurs occidentaux affirment que le bilan des pertes russes est largement sous-évalué, Kiev évoquant plus de 9000 soldats russes tués.

L’AIEA veut négocier avec les Russes

Face à une situation sans précédent , le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi a proposé de se rendre en Ukraine pour négocier une solution avec les Russes afin de garantir la sécurité des sites nucléaires.

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouvelles sanctions sévères .

Le président français Emmanuel Macron est extrêmement préoccupé des risques sur la sécurité nucléaire qui résultent de l'invasion russe et va proposer dans les prochaines heures [...] des mesures concrètes afin d'assurer la sécurité des centrales ukrainiennes.

L'Ukraine table sur un troisième round de négociations avec la Russie ce week-end, a déclaré l'un des négociateurs ukrainiens.

Mais le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz que le dialogue n'était possible que si toutes les « exigences russes » étaient acceptées.

Médias sous l’œil de Moscou

La Russie a signé vendredi une loi introduisant de lourdes peines de prison pour toute personne publiant des « informations mensongères sur l'armée » avec des peines allant jusqu'à 15 ans de prison.

Plusieurs médias, dont CBC/Radio-Canada, la BBC et l'agence Bloomberg, ont réagi en annonçant la suspension du travail de leurs journalistes en Russie. Et le journal russe indépendant Novaïa Gazeta a indiqué se voir obligé de supprimer nombreux contenus pour éviter les sanctions, mais vouloir continuer à travailler .

Moscou a également bloqué Facebook et restreint l'accès à Twitter.

Les Bourses, sur plusieurs places de l'Asie à l'Europe, ont décroché vendredi. Sur la semaine, Paris, Francfort et Milan ont perdu plus de 10 % chacune. L'euro a reculé sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro.