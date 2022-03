L’aide s’organise à l’Université Bishop’s pour un étudiant ukrainien

La gestionnaire de Bishop's International Annick Corbeil a organisé une rencontre entre elle, le jeune homme et une conseillère en immigration.

« La conseillère en immigration est disponible à tous les étudiants de Bishop’s en tout temps. » — Une citation de Annick Corbeil, gestionnaire de Bishop’s International.

Serhii et sa mère continuent d’effectuer des démarches pour obtenir leur résidence permanente. Rappelons que cette dernière est mariée avec un Sherbrookois et compte donc s’installer au Québec.

Mes parents ont demandé la résidence permanente au Québec en septembre. Nous attendons présentement la suite des démarches , souligne Serhii.

Sa mère a d'ailleurs déjà reçu des nouvelles encourageantes de Service Canada. Ils pourraient offrir un statut de résidence permanente plus rapidement aux Ukrainiens en raison de la situation , explique l'étudiant.

Annick Corbeil indique aussi se préoccuper du permis d'étude de Serhii et des autres étudiants dans sa situation.

Ce qu’on souhaite dans un premier temps, c’est de s’assurer que si ce permis-là vient à échéance avant la fin des études ou à la fin des études, qu’on ait une assurance que l’étudiant ou l’étudiante puisse quand même rester sur le territoire et ne sera pas contraint de rentrer dans un pays où il est impossible de rentrer actuellement , explique-t-elle.

Ma porte est grande ouverte

Toutes les procédures administratives liées à des cas comme celui de Serhii devraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Avant la gestion des statuts d’immigration, les services gouvernementaux prioriseront toutefois l'accueil des réfugiés, a précisé le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du Québec Jean Boulet.

Ce qui est important pour moi, c’est de dire qu’on a travaillé en étroite collaboration avec Ottawa et qu’on a arrimé nos messages pour faire savoir aux Ukrainiens qu’on était là et qu’on était disposés et prêts à les accueillir , a souligné le ministre en point de presse à Trois-Rivières vendredi.

La députée de Sherbrooke Élisabeth Brière tient quant à elle à rappeler aux Ukrainiens que son bureau peut les aider dans leurs démarches d’immigration.

« Ma porte est grande ouverte. Toute l’équipe est bien au fait des différents programmes et des différentes voies qui peuvent être empruntées pour faciliter leur arrivée et l’arrivée de leurs proches ici au Canada. » — Une citation de Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

Dans un courriel à Radio-Canada, la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann a ajouté être impliquée dans le dossier des étudiants ukrainiens.

Nous sommes en contact avec le Bureau de coopération interuniversitaire afin de sensibiliser les universités et les inciter à porter une attention particulière à leurs étudiants internationaux provenant de l’Ukraine. Nos établissements sont déjà bien outillés pour soutenir leur population en matière de santé mentale, et nous leur demandons d’accompagner tous les étudiants qui sont touchés par cette crise internationale , indique-t-elle.

Serhii, de son côté, lance un message à ses pairs. Je souhaite à tous les Ukrainiens de l’espoir. Je leur souhaite aussi de ne pas avoir de difficulté à s’adapter à leur nouvelle culture, à de nouvelles traditions, mais surtout, au temps froid!

Avec les informations d’Alexis Tremblay