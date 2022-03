Depuis lundi, on peut à nouveau assister à des concerts au Québec dans des salles bondées. Seules exceptions : le Centre Bell et le Centre Vidéotron, qui auront le feu vert de la santé publique le 12 mars.

Si un grand nombre de festivals ont déjà annoncé leur programmation pour l’été, dites-vous qu’il y a une foule de concerts qui s’offrent à nous durant les trois prochains mois (mars, avril, mai), notamment ceux d’artistes de l’étranger qui ont déserté nos scènes durant environ deux ans.

En voici une vingtaine. Dix d’artistes du Québec et autant d’artistes d’ailleurs. Et il y en a plein d’autres.

Sortez. Chantez. Dansez. Vibrez. Vivez. Tout le monde en a besoin.

Dix concerts d’ici

Pierre Lapointe, salle André-Mathieu (10 mars) : Après avoir séduit le public montréalais avec trois concerts durant le Festival Montréal en lumière en février, Pierre Lapointe poursuit sa tournée au Québec avant de repartir vers l’Europe au mois de mai. Il propose huit concerts d’ici le 12 avril, avec une escale à Québec (Grand Théâtre, 8 avril).

Sara Dufour, Théâtre Corona (12 mars) : Sara Dufour sera au nombre des artistes qui participeront au premier festival Lasso, au parc Jean-Drapeau, en août prochain. Nul besoin d’attendre si longtemps pour découvrir sa musique et ses chansons. Elle sera aussi à Sherbrooke (Théâtre Granada, 18 mars), à Gatineau (Salle Odyssée, 25 mars), à Québec (Impérial Bell, 6 avril), à Trois-Rivières (Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco, 9 avril) et à Brossard (Le Club Square Dix30) prochainement.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Salebarbes, Club Soda (16 et 17 mars) : Country, folk, effluves western, influences louisianaises, racines du terroir québécois : les frères Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau ont créé un véhicule idéal pour le mélange de genres. Et on a envie de chansons que l’on peut chanter en chœur ces jours-ci. Le groupe sera aussi à Québec (Impérial Bell, 9 avril) ainsi que dans une dizaine de villes en province du 10 mars au 19 mai.

Charlotte Cardin, Impérial Bell (du 16 au 19 mars et du 18 au 21 mai) : Il n’y a probablement aucune artiste qui a reporté autant de concerts que Charlotte Cardin en janvier et en février. Entre deux segments de tournée en Europe, celle qui a renversé la foule au festival Osheaga l’an dernier pourra honorer toutes ses résidences au Québec. Elle se produira également à Montréal (MTelus, les 29 et 30 avril, ainsi que les 1er, 2, 27, 28 et 29 mai).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ariane Moffatt, Le Club Dix30 (18 mars) : Ariane Moffatt poursuit la tournée de son album Incarnat avec des offrandes variées. Le 18 mars à Brossard, par exemple, elle présentera la version, disons, classique de cette tournée, comme dans quelques autres villes du Québec par la suite. Mais les 21 et 22 avril au Grand Théâtre de Québec, elle présentera la version avec l’Orchestre symphonique de Québec et Martha Wainwright. Alléchant dans les deux cas.

FouKi, Maison symphonique (29, 30 et 31 mars) : FouKi a une demi-douzaine d’événements à son agenda au cours des prochaines semaines, et pas des moindres. Du 29 au 31 mars, il partagera la scène avec Alaclair Ensemble, Koriass, Dead Obies ainsi que l’Orchestre symphonique de Montréal pour une intrigante fusion musicale. Puis, le 2 avril, il s’offrira le MTelus à lui tout seul pour l’ultime show de son disque Grignotines. Doublé coup de poing.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Les Cowboys Fringants, Centre Bell (2 avril) : Le groupe a fait vibrer le Centre Bell trois fois plutôt qu’une en novembre et il a mis le feu à l’Accor Arena de Paris-Bercy le mois dernier. Cette tournée, Les antipodes, des Cowboys Fringants se décline à la fois dans les arénas et dans de plus petites salles. Outre la supplémentaire reportée du Centre Bell, le groupe se produira pour une première fois au Centre Vidéotron le 30 mai, en plus de présenter 18 autres spectacles (reports, supplémentaires, nouvelles dates, tutti quanti…) dans les 3 prochains mois. Tout le monde aux abris!

CRi, Cabaret de l’amphithéâtre Cogeco (7 avril) : Jeune phénomène de la musique électronique, CRi (Christophe Dubé) n’a guère eu l’occasion de présenter sur scène Juvenile, paru à l’automne 2020. On peut se reprendre lors des prochaines semaines. Même à New York en avril si ça nous chante… CRi se produira également à Québec (Impérial Bell, 8 avril), à Sherbrooke (Théâtre Granada, 16 avril) et à Montréal (Société des arts technologiques, 6 et 7 mai).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Klô Pelgag, MTelus (28 avril) : Après une récolte de 13 Félix au Gala de l’ADISQ en novembre, Klô Pelgag présente son spectacle Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ce printemps. Outre sa rentrée montréalaise au MTelus, l’artiste proposera 11 concerts partout au Québec, en plus d’être en première partie des concerts de Mika au Centre Vidéotron, au Centre Bell et au Théâtre du Palais municipal du Saguenay en avril. Printemps chargé.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Paul Piché, Place Bell (19 mai) : Prévue initialement le 20 mai 2021, puis reportée au 19 novembre, l’ultime représentation du spectacle 40 printemps, de Paul Piché, aura finalement lieu le 19 mai. Notons que la carrière de l’artiste compte désormais 45 printemps, l’aventure sur disque ayant commencé en 1977. Pour l’occasion, le chanteur a invité une foule d’artistes à le rejoindre sur scène.

Dix concerts d’ailleurs

Tame Impala, Place Bell (10 mars) : Les Australiens de Tame Impala ont hypnotisé la foule sous le soleil estival lors de leur passage au festival Osheaga en 2019. Qu’en sera-t-il dans un aréna sombre de Laval à la fin de l’hiver? Ce sera probablement la même chose. Le groupe se produira aussi à Toronto (Aréna Scotiabank, 9 mars).

Nick Cave et Warren Ellis, salle Wilfrid-Pelletier (2 et 3 avril) : Nick Cave et Warren Ellis font la paire depuis des décennies, le second étant membre des Bad Seeds du premier. Toutefois, hormis des tas de collaborations musicales pour le cinéma, ils n’avaient pas fait d’album commun avant Carnage, l’an dernier. Mais ne vous trompez pas, c’est essentiellement un concert de Nick Cave and the Bad Seeds qui nous attend. Allons-y en courant. Le duo se produira également à Toronto (Massey Hall, 31 mars).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Lorde, salle Wilfrid-Pelletier (7 avril) : Coup de cœur absolu en 2014 et en 2017 lors du festival Osheaga, la Néo-Zélandaise Lorde nous revient cette année dans la foulée de son disque Solar Power, paru l’an dernier. Ne me cherchez pas ailleurs qu’à la Place des Arts ce soir-là. Elle jouera aussi à Toronto (Meridan Hall, les 8 et 9 avril).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Mika, Centre Vidéotron (7 avril) : Il fut un temps où Mika faisait des tournées de salles au Québec. Il s’offre désormais des arénas. Je sens qu’on va danser pas à peu près lors de ces concerts. L’artiste sera aussi à Montréal (Centre Bell, 9 avril), à Saguenay (Théâtre du palais municipal, 11 avril) et à Toronto (History, 13 avril).

The Glorious Sons, MTelus (13 avril) : En raison de toutes les contraintes liées à la pandémie, le groupe canadien The Glorious Sons a rebaptisé sa tournée The Unfinished Business. Espérons que le groupe puisse la mener à terme. Il se produira aussi à Ottawa (TD Place, 22 avril) et à Québec (Impérial Bell, 27 avril).

Jack White, Place Bell (16 avril) : Je ne sais pas pour vous, mais j’ai une énorme carence en guitares mordantes et acérées depuis le début de la pandémie. Mon médecin me recommande d’aller voir et entendre Jack White le mois prochain. J’écoute les solos de la chanson Fear of the Dawn, du disque du même nom à paraître le 8 avril, et je me dis que c’est exactement ce dont j’ai besoin.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Imagine Dragons, Centre Vidéotron (1er mai) et Centre Bell (3 et 4 mai) : Cela fait maintenant un peu plus de dix ans qu’Imagine Dragons s’est révélé au grand public. Populaire, le groupe de Las Vegas? Assez pour s’offrir désormais deux concerts au Centre Bell et un au Centre Vidéotron lors d’une même tournée. Encore une fois, les tambours vont tonner. Il passera aussi par Ottawa (Centre Canadian Tire, 22 avril).

Sting, Centre Bell (5 mai) : Avec son disque My Songs, Sting revisite et modifie les arrangements de ses chansons immortelles, tant au plan individuel que pour son répertoire avec The Police. On verra ce que ça donne sur scène en mai. Il se produira également à Ottawa (Centre Canadian Tire, 4 mai).

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

The Beaches, Théâtre Corona (9 mai) : Si vous avez mon âge – pas obligatoire – et que vous avez aimé au fil des décennies The Bangles, The Go-Go’s, The Donnas ou The Pipettes, il se pourrait que vous aimiezThe Beaches. C’est mon cas. Rendez-vous au Corona pour voir et entendre le groupe de filles originaire de Toronto.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Sofi Tukker, Imperial Bell (28 mai) : Elle, Sophie Hawley-Weld. Lui, Tucker Halpern. Ensemble, Sofi Tukker, duo de dance électronique de la Floride dont la chanson Best Friend – œuvre collective avec NERVO, The Knocks et Alisa Ueno – avait obtenu du succès il n’y a pas longtemps. Cette fois, ce sont les chansons de l’album Wet Tennis qui seront à l’honneur. Le duo se produira aussi à Montréal (MTelus, 30 mai).