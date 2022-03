5 films ukrainiens à voir en ligne pour mieux comprendre la réalité du pays

L’invasion de l’Ukraine par la Russie lancée il y a plus d’une semaine fait suite à des années de tensions avec le géant voisin. Une crise russo-ukrainienne qui a inspiré des films. Voici cinq suggestions de fictions et de documentaires proposées par Nicolas Girard Deltruc, directeur du Festival du nouveau cinéma (FNC), qui se déroule chaque année à Montréal.

Ukraine : Winter on Fire, d’Evegny Afineevsky (2015)

En 2013, ont débuté de grandes manifestations proeuropéennes sur la place Maïdan, au centre de Kiev. Elles ont donné lieu à une révolution en février 2014, qui a abouti à la destitution du président prorusse Viktor Ianoukovitch.

Le documentaire Ukraine: Winter on Fire retrace ces événements et filme la vive résistance du peuple. Il présente comment une manifestation d’étudiants demandant à ce que l’Ukraine entre dans l’Union européenne s’est transformée en une révolution réprimée de manière extrêmement violente , dit Nicolas Girard Deltruc.

➤ À voir sur Netflix et sur la chaîne YouTube de Netflix  (Nouvelle fenêtre) , où la plateforme a mis en ligne l’ensemble du documentaire vendredi

Atlantis, de Valentyn Vasyanovych (2019)

Louve d’or du 49e FNC en 2020, ce film dystopique a été sélectionné pour représenter l’Ukraine aux Oscars l’an dernier et a été primé à la Mostra de Venise en 2019. Il met en scène un soldat souffrant du syndrome post-traumatique qui se lie avec une travailleuse humanitaire œuvrant pour une organisation exhumant les cadavres de personnes mortes pendant la guerre afin de les identifier.

C’est un film d’anticipation magnifique qui se déroule en 2025, à la fin de la guerre avec la Russie et qui parle de reconstruction ainsi que des traumatismes engendrés par la guerre , souligne Nicolas Girard Deltruc.

➤ À louer ou à acheter sur iTunes  (Nouvelle fenêtre)

Maidan, de Sergei Loznitsa (2014)

Ce documentaire, réalisé par Sergei Loznitsa, le principal cinéaste ukrainien, propose une autre plongée dans la révolte du Maïdan, qui a fait une centaine de personnes tuées.

Il offre un regard sur le soulèvement du peuple contre le régime du président Ianoukovitch, une crise qui est à l’origine de la montée du conflit actuel , explique-t-il.

➤ À louer ou à acheter sur Vimeo  (Nouvelle fenêtre)

Donbass, de Sergei Loznitsa (2018)

Autre film de Sergei Loznitsa : Donbass, qui a gagné un prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2018. Virant parfois dans l'absurdité et la farce, ce long métrage raconte le conflit opposant l’Ukraine à des séparatistes prorusses dans la région de Donbass, à la frontière avec la Russie. Entre 2014 et 2020, on estime que cette guerre a tué environ 13 000 personnes et forcé des centaines de milliers de gens à aller vivre ailleurs.

Ce film explore en 13 histoires, dont 7 inspirées de véritables vidéos publiées sur YouTube, la guerre dans le Donbass , précise Nicolas Girard Deltruc.

➤ À louer ou à acheter sur Universciné  (Nouvelle fenêtre)

The Black Book of Maidan (2014)

La révolte de du Maïdan a commencé par des manifestations surtout étudiantes. Et c’est un groupe d’étudiants et d’étudiantes de l’Université nationale de théâtre, de cinéma et de télévision Karpenko-Kary, à Kiev, qui a réalisé ce documentaire mêlant reportage et portrait.

C’est le regard de 32 étudiants qui sont allés directement à la rencontre des manifestants sur la place Maidan en 2014 pour montrer les histoires individuelles à l’origine de cette révolution collective.

➤ À voir sur YouTube  (Nouvelle fenêtre)