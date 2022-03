Deux organismes de l’Outaouais cherchent à initier les jeunes au ski de fond

Depuis le début de l’hiver, les organismes de l’Outaouais Ski à l'école et Dimension sportive et culturelle, travaillent de concert dans le but d’initier davantage de jeunes à la pratique du ski de fond.

Parmi leur gamme de cours, ces deux organismes offrent notamment des leçons de ski de fond spécifiquement pour les familles nouvellement arrivées au Canada. Dans le but de diversifier le lot de fondeurs en Outaouais, des expériences mères-filles sont aussi offertes par les deux organismes.

L’administrateur principal de Ski à l’école, Benoît Hudon, qualifie son offre comme étant clé en main .

On se déplace et on utilise l'enceinte de l'école, on fournit le matériel de ski et on donne des conseils. Alors, les enseignants sont vraiment portés à réserver avec nous , explique-t-il.

Ski à l'école et Dimension sportive et culturelle offrent entre autres des cours de ski de fond spécifiquement pour les familles nouvellement arrivées au Canada. Photo : Radio-Canada

La responsable du développement des activités chez Dimension sportive et culturelle, Virginie Sauvagnat, raconte que les jeunes prennent goût à prendre part à des activités hivernales au fil de la saison.

Les jeunes, au départ, sont comme ''ah non, il fait froid'', puis plus que l'hiver avance, plus ils ont envie qu'il y ait de la neige encore et encore, parce qu'ils trouvent le plaisir de faire des activités à l'extérieur en hiver , indique Mme Sauvagnat.

La pandémie de COVID-19 a assurément popularisé la pratique des sports d'hiver. Si leur popularité est devenue telle que certains équipements sont devenus difficiles à se procurer, en plus d'être parfois très coûteux, Ski à l'école cherche à enrayer le défi financier que cela peut générer.

« On regroupe plusieurs initiatives pour que la plus belle diversité possible de personnes puisse profiter du ski de fond gratuitement avec le moins de barrières possible, c'est notre but. » — Une citation de Benoît Hudon, administrateur principal de Ski à l'école

À travers leur partenariat, Ski à l’école et Dimension sportive et culturelle offrent des cours de ski de fond à enfants immigrants en dehors des heures de classe, dans le but de leur transmettre la passion des sports hivernaux.

L’une des participantes de ce cours, Lina Laouam, a pris goût au ski de fond à travers ses leçons. Moi je trouve que je me suis beaucoup améliorée ces derniers temps, puis je pense que je vais refaire du ski de fond l'année prochaine , clame-t-elle.

Pour Lujayn Laouam, l’activité a apporté son lot de difficultés au départ, mais elle a vite progressé. Moi, c'était un peu difficile vu que je tombais un peu, mais ensuite j'arrivais à descendre et j'ai vite appris à freiner et tout ça .

Ensemble, les deux organismes offrent également des expériences mères-filles. Ces expériences comprennent entre autres l’apprentissage du ski de fond, mais aussi du yoga et l'écoute de contes pour enfants, deux activités qui ont été ajoutées à la programmation cette année.

Avec les informations d’Ismaël Sy