Le projet de déréglementation de la médecine traditionnelle chinoise contesté en Ontario

Le projet de loi 88 déposé récemment à Queen’s Park abolira l'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario, qui a été créé en 2013.

Heather Kenny, présidente de l’association Traditional Chinese Medicine Ontario, déplore le fait que le gouvernement n’a pas fait part de ses intentions ou mené de consultations.

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour dénoncer cette décision , a-t-elle déclaré.

La médecine traditionnelle chinoise regroupe plusieurs techniques comme l’acupuncture, la prescription de médicaments à base d’herbes et de plantes, les ventouses et les massages. Selon Mme Kenny, cette pratique gagne en popularité en Ontario qui compte près de 2800 praticiens qui s’occupent chacun de 100 à 250 patients.

Les praticiens en médecine traditionnelle chinoise utilisent plusieurs techniques, dont les ventouses. Photo : Associated Press / Leonora Beck

Si le projet de loi est adopté, les certificats et autorisations de pratique deviendront nuls et les enquêtes en cours sur des praticiens seront abandonnées. Les opposants affirment que les praticiens et les clients n’auront plus la possibilité de porter plainte auprès d’un organisme réglementaire central.

Le gouvernement justifie sa décision en disant que la formule actuelle exclut les praticiens qui ne parlent que cantonais ou mandarin.

Il dit que son objectif est de réduire les obstacles à la pratique de la médecine traditionnelle chinoise tout en assurant la protection des consommateurs et soutient que d’autres organisations provinciales surveilleront la profession.

La ministre de la Santé Christine Elliott a expliqué que si le projet de loi est adopté, les praticiens en médecine chinoise relèveront de l’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien, tout comme c’est le cas présentement pour les préposés aux soins. L’inscription auprès de l’office ne sera toutefois pas obligatoire.

Les acupuncteurs seront surveillés et régis par les bureaux de santé publique régionaux.

Un mélange d'herbes et de plantes utilisées en médecine traditionnelle chinoise. Photo : Associated Press / Mark Schiefelbein

Heather Kenny explique qu’une coalition regroupant des milliers de praticiens, acupuncteurs et formateurs ainsi que d’importants groupes de pression canadiens en santé s’organise dans le but de faire avorter le projet de réforme. Une pétition dénonce la proposition.

Le système ontarien subit déjà des pressions énormes, dit-elle, et ce gouvernement va éliminer une option

Mary Xiumei Wu, qui pratique la médecine traditionnelle chinoise depuis 20 ans, fait partie de la coalition. Elle milite depuis le milieu des années 90 pour que la profession soit réglementée en Ontario et au pays.

Nous voulons être reconnus, affirme-t-elle. Nous poussons pour pouvoir travailler avec le gouvernement, l’opposition, les politiciens et nos gens, pour que la profession soit réglementée.

Mme Wu, qui est aussi présidente et fondatrice de la Toronto School of Traditional Chinese Medicine, reçoit des appels et des courriels d’étudiants inquiets. Si le gouvernement va de l’avant, au moins 15 programmes de formation offerts dans des écoles deviendront inutiles.

Selon elle, les changements proposés mettront les praticiens de la médecine chinoise et les acupuncteurs au même niveau que les tatoueurs et ceux qui font le perçage des oreilles.

Mary Xiumei Wu pense que l'Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario protège les patients. Photo : Reuters / David Gray

Elle pense que ceux qui voulaient étudier cette discipline pour devenir des professionnels de la santé reconnus renonceront à cette formation.

Mary Xiumei Wu craint aussi que les patients soient moins bien protégés une fois l’ordre professionnel aboli.

Les praticiens en médecine traditionnelle chinoise et les acupuncteurs sont des professionnels de la santé , a affirmé le député néo-démocrate Peter Tabuns, dont le parti s’est joint à la coalition d’opposants.

Ils prescrivent des traitements et des herbes médicinales pour réduire la douleur, traiter des problèmes de santé chronique et aider les gens à vivre en bonne santé , poursuit-il. Si les herbes médicinales sont mal utilisées, elles peuvent causer des problèmes de santé graves. Nous parlons ici d’une profession médicale; on ne peut pas la déréguler.

Le gouvernement précise que d'autres instances surveilleront les praticiens. Photo : CBC / David Horemans

M. Tabuns craint aussi que les compagnies d'assurance cessent de rembourser le coût des traitements, ce qui forcerait les patients à payer eux-mêmes et priverait les praticiens de certains clients.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, déplore l'absence de consultations avant le dépôt du projet de loi. Il pense que la déréglementation sèmera un doute sur la légitimité et l'efficacité des traitements offerts.

Le leader libéral Steven Del Duca abonde dans le même sens. La priorité devrait être de maintenir l’accès à des soins sûrs et de qualité, qui seront offerts par des praticiens qui ont été formés , a-t-il soutenu. Il a déjà promis d’annuler ce changement si son parti forme le gouvernement lors du scrutin général du 2 juin.

Avec des informations de Vanessa Balintec de CBC et de La Presse canadienne