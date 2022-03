De nombreux mariages prévus cet été après deux ans de pandémie

Les mariages reviennent à la mode, à l'heure du déconfinement. Plusieurs couples qui souhaitaient se marier en 2020 et en 2021 célébreront leur amour cet été, tandis que d'autres profitent de l'allègement des mesures sanitaires pour faire la grande demande. Résultat : locateurs de salles, vendeurs de robes de mariées et célébrants sont débordés.

Après deux années pandémiques où le nombre de mariages au Québec a diminué de près de la moitié, c'est l'heure de célébrer l'amour.

J'ai hâte de me marier, parce que ça faisait déjà deux années de fil qu'on retarde , souligne Stéphanie Côté-Ouellet.

Stéphanie Côté-Ouellet visite la salle de réception avec ses trois enfants. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Son conjoint et elle sont prêts à tout pour que leur mariage ait lieu cet été, peu importe les embûches.

Même s'il y en arrivait, je pense que ça se passerait pareil cette année, estime-t-elle. Je pense aussi que la pandémie a évolué.

Le carnet de rendez-vous est plein jusqu'au mois d'avril pour les ajustements, à la boutique Diadaime. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Elle n'est pas la seule à se préparer à ce grand événement. Manon Pratt, copropriétaire de la boutique de robes Diadaime, à Chicoutimi, ne manque pas de travail.

On a eu les mariés de 2020-2021, qui nous rappellent parce qu'ils se marient cet été, explique-t-elle. Ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup de travail.

Manon Pratt, copropriétaire de la boutique de robes Diadaime, à Chicoutimi Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Le carnet de rendez-vous est plein jusqu'au mois d'avril pour les ajustements. Depuis qu'ils ont annoncé le déconfinement, c'est incroyable les appels, on ne fournit plus. Il a fallu qu'on réengage , indique-t-elle.

Un été occupé pour les célébrants

Même son de cloche pour le célébrant de mariages civils Claude Boutin, qui travaille pour l’entreprise Mariages à bras ouverts.

« Ça va être un été très achalandé avec des mariages à toutes les semaines. Parfois deux et parfois trois dans une seule journée. » — Une citation de Claude Boutin, célébrant

Mais cette année, la saison des mariages semble s'étirer jusqu'à l'automne. Les gens se sont dit : "Si on retarde un peu plus, on a plus de chances." Mais il y a beaucoup de mariages à l'automne, plus que les autres années , constate-t-il.

Stéphanie Côté-Ouellet et son conjoint se marieront à la paroisse Saint-Wilbrod à Hébertville-Station. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Une clientèle plus flexible

Plusieurs salles de locations, dont celle du Domaine Le Cageot, située à Jonquière, affichent complet pour l'été 2022.

La clientèle pour 2022 est beaucoup plus flexible qu'elle a pu déjà l'être, constate Pierre-Philippe Tremblay, président-directeur général du Domaine Le Cageot. C'est-à-dire que des fois les gens nous téléphonent et nous disent : "Moi je veux absolument le samedi 22 juillet", par exemple. Mais là cette année, les gens nous disent : "Est-ce qu'il reste des dates? On va prendre celles que tu as et on a hâte de se rencontrer."

Pierre-Philippe Tremblay, président-directeur général du Domaine Le Cageot Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Et malgré le déconfinement, certaines mesures sanitaires restent en vigueur.

Ici, ça se trouve à être la place officielle pour les événements, explique-t-il, lors d’une visite des lieux. Donc on a 200 places. Au niveau des mesures sanitaires, ce qui semble se dessiner, ça serait possiblement uniquement peut-être le masque à l'intérieur qu'on va retirer encore seulement une fois assis.

Certains couples ont décidé d'attendre en 2023, en espérant un mariage sans aucune restriction sanitaire.