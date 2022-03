Licences de Shaw : Québecor entretient l’espoir d’une acquisition

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a dit jeudi qu'un rachat complet serait « fondamentalement incompatible » avec les politiques du gouvernement Trudeau.

La déclaration du ministre ouvre la voie à la vente d'une partie des licences de services sans fil à un autre opérateur, estime Adam Shine, de la Financière Banque Nationale. Il est très probable que Rogers ait commencé des démarches parallèles pour discuter avec les parties intéressées par les activités sans fils de Shaw.

Les discussions pourraient aboutir rapidement, croit l'analyste financier. Nous pensons que ces efforts vont s'accélérer, car tout acheteur potentiel devra obtenir le feu vert du gouvernent rapidement pour conclure la transaction au moment désiré, soit d'ici juin.

Québecor satisfait

Chez Québecor, on s'est dit satisfait de la déclaration de M. Champagne. Un rachat complet des licences aurait été contraire à l'intérêt public , a affirmé son président et chef de la direction, Pierre-Karl Péladeau.