BASF veut construire une usine dans le parc industriel et portuaire de Bécancour

Si le projet se concrétisait, il s’agirait du plus gros chantier depuis les dix dernières années dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, selon son président-directeur général (président-directeur général PDG ) Maurice Richard.

La multinationale spécialisée en chimie souhaite construire une usine de cathodes et de recyclage de batteries.

BASF est une entreprise mondiale

La multinationale, dont la maison mère est en Allemagne, emploie plus de 100 000 personnes à travers le monde et est présente dans plus de 75 pays. En entrevue à l’émission En direct, Maurice Richard explique qu’il s’agit d’un choix stratégique pour la compagnie de s’installer au parc industriel et portuaire de Bécancour : Ce qu’ils retrouvent à Bécancour, ce sont des éléments clés dont ils avaient besoin : des grands espaces, du silicium, un port accessible, du graphite. Il y a plein d’éléments qui sont des intrants pour produire des batteries.

Il fait valoir que le Québec serait aussi une porte d’entrée sur le continent nord-américain pour la multinationale : C’est pas uniquement pour le Québec, c'est pour les États-Unis et le Mexique. Pour nous, c’est un investissement majeur.

L’usine devra être prête dans trois ans

Le terrain choisi par l'entreprise se trouve au sud de l’autoroute 30. Il accueillera d’autres entreprises interreliées qui feront partie du même écosystème.

Pour Maurice Richard, la superficie ciblée entraînera un grand développement du parc industriel : C’est comme si on ajoutait un 35 % de parc nouveau.

BASF souhaite la mise en service de son usine en 2025, des délais très courts pour le président-directeur général PDG : Il nous faut bâtir toutes les infrastructures et que ce soit arrivé à date.

Des retombées pour les 50 prochaines années

D'après la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, la construction de l'usine BASF pourrait signifier le début d’un essor économique sans précédent pour la région : C’est gros ce qui s’en vient, c’est très gros. Puis, je pense qu’il y aura de la place pour tout le monde pour avoir ces retombées-là.

Pour sa part, le député de Nicolet-Bécancour Donald Martel estime que Bécancour deviendra un des pôles principaux de la filière verte que compte implanter le gouvernement : Ce qu’on est en train de faire à Bécancour va changer la face économique de la région de Nicolet-Bécancour, de la Mauricie pour les 50 prochaines années. Le nombre d’emplois créés par ce projet est encore inconnu.

Une autre annonce majeure concernant le parc industriel et la filière verte est prévue pour ce lundi.

Avec les informations de Raphaël Brouillette