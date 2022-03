Bureau gouvernemental à Alma : un port d’attache pour des fonctionnaires en télétravail

Les fonctionnaires qui seront liés au nouveau bureau gouvernemental qui sera implanté à Alma seront appelés à faire du télétravail et auront la possibilité de s'installer n'importe où au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La députée caquiste de Roberval, Nancy Guillemette, s’est portée à la défense du plan de régionalisation de la fonction publique du Québec en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

« Les emplois vont être en faits en télétravail. Ça va être des emplois de services aux citoyens. Donc, c’est ça qu’on ne voulait pas, que les gens fassent du télétravail à partir de Québec ou de Montréal, pour des organisations de chez nous. » — Une citation de Nancy Guillemette

Le bureau qui sera implanté à Alma jouera le rôle de bureau pivot . Les bureaux de Services Québec pourront également jouer un rôle de point d’ancrage.

Donc, quelqu’un va pouvoir demeurer, par exemple, à Girardville, et une journée par semaine, aller se rapporter au bureau de Services Québec à Dolbeau-Mistassini , a-t-elle expliqué.

Alma fait partie des 15 nouveaux bureaux gouvernementaux annoncés la semaine dernière par Québec, dans le cadre de sa stratégie de transfert de 5000 emplois de l’administration publique vers les régions.

Des employés de différents ministères et organismes gouvernementaux doivent être rattachés à ces bureaux partagés.

D'où proviendront les emplois? Le transfert d’emplois des grands centres vers les régions se fera notamment à partir d’embauches en région, à partir d’emplois devenus vacants dans les zones urbaines dans les ministères ou organismes gouvernementaux.

De nouveaux emplois seront également créés. Des fonctionnaires qui occupent un emploi dans un grand centre urbain et qui souhaitent déménager en région pourront aussi être transférés.

Une meilleure répartition demandée par les MRC

Les Municipalité régionale de comté MRC ayant un indice de vitalité économique faible ont été ciblées pour implanter ces nouveaux bureaux.

Le choix d’Alma a été dénoncé jeudi par des élus, ainsi que d’ex-maires et d’ex-députés de la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine. Ils estiment que les fonctionnaires auraient plutôt dû être rattachés à la Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine.

La Municipalité régionale de comté MRC du Domaine-du-Roy avait ensuite ajouté sa voix jeudi, déplorant par voie de communiqué ne pas avoir été ciblée pour accueillir un bureau de la fonction publique.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC , Yanick Baillargeon, a été surpris de voir que la Municipalité régionale de comté MRC de Lac-Saint-Jean-Est a été ciblée dans la région.

La relocalisation des emplois, le 5000 emplois que le gouvernement a prévu ou promis, normalement, devait s'attarder aux régions plus dévitalisées, donc ça a été un peu surprenant de voir que ça a été Lac-Saint-Jean-Est , a-t-il indiqué, en entrevue.

Selon les dernières données du ministère des Affaires municipales, qui datent de 2018, les Municipalité régionale de comté MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy affichent l’indice de vitalité économique le plus faible.

Indice de vitalité économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean Indice de vitalité économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean Nom de la MRC Indice de vitalité économique (2018) Maria-Chapdelaine -6,30 Domaine-du-Roy -5,04 Lac-Saint-Jean-Est -2,41 Saguenay -0,59 Fjord-du-Saguenay 1,15

Il espère que Roberval obtiendra sa part du gâteau. J'espère qu'il y en aura d'autres du côté de Roberval. On avait les bureaux du Forestier en chef; il n’y a plus personne, est-ce que le retour de ces bureaux pourrait être un atout pour nous? , a-t-il avancé.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, salue la décision de Québec de transférer des postes en région, mais aurait aimé que les MRC soient consultées.

C'est la première fois qu'un gouvernement a transféré des fonctionnaires qui viennent de Montréal et Québec, ça c'est une grosse victoire, a-t-il souligné. Ça, faut l'attribuer, les gens de Québec ne doivent pas trouver ça drôle. Nous, une fois que c'est fait, peut-on s'asseoir ensemble, les cinq préfets avec la ministre et faire une répartition?

Yanick Baillargeon estime que des bureaux devraient accompagner la répartition des postes transférés sur le territoire.

Il ne faut pas oublier que des bureaux administratifs du gouvernement donnent des enjeux de taxes aux municipalités qui les hébergent, donc c'est un plus dans les économies de ces municipalités-là, souligne-t-il. Nous on pense que ça ne prend pas juste les fonctionnaires, mais aussi les bureaux qui vont avec.

La mairesse d’Alma ignorait le projet

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, n'était pas au courant que Québec favorisait sa ville pour implanter un nouveau bureau gouvernemental.

Sylvie Beaumont se dit heureuse de cette annonce, même si elle ne sait pas combien de nouveaux fonctionnaires iront travailler dans ce bureau.

Oui, j’ai été étonnée, parce que ce n’est pas une nouvelle qu’on attendait, a-t-elle mentionné, en entrevue à Place publique. Ce n’est pas un dossier, personnellement, sur lequel j’avais travaillé. Mais, en même temps, j’étais étonnée, mais très contente de savoir qu’on allait installer un bureau pivot à Alma.

Quant aux récriminations des deux Municipalité régionale de comté MRC voisines au Lac-Saint-Jean, Sylvie Beaumont croit que c'est à Québec d'expliquer son choix.

Je suis très contente, on va composer avec cette nouvelle-là, on va s’organiser pour être attractifs puis recevoir ces emplois-là, a-t-elle indiqué. Maintenant, je pense que la question elle se poserait beaucoup plus du côté gouvernemental, à savoir quelles sont les raisons qui les ont portés à prendre cette décision-là.

Le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet, avance que les attraits du secteur ont pu influencer la décision gouvernementale.

On a des attraits, qui je pense, sont intéressants pour quelqu'un qui veut venir vivre chez nous, habiter chez nous et élever sa famille chez nous, c'est peut-être un élément qui a été pris en compte par le gouvernement, on en est absolument conscient.

