La Rédemption veut devenir le nouveau Murdochville

Dans la Mitis, le village de La Rédemption souhaite accroître son attractivité en développant son potentiel récréotouristique grâce au secteur de la montagne St-Pierre. Pour que les lieux soient mieux aménagés et mieux protégés, le village demande à la Municipalité régionale de comté (MRC) de les intégrer au sein du Parc régional de la rivière Mitis.

Le village de la Rédemption a fondé sa réputation sur ses grottes naturelles, parmi lesquelles figure l’une des plus profondes au Québec. Aujourd'hui, il souhaite développer d’autres activités pour attirer les randonneurs, skieurs et motoneigistes en hiver.

La montagne St-Pierre, située aux abords de La Rédemption, est un site géré depuis 2018 par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade (FQME). Le secteur est un domaine idéal pour la pratique du ski de montagne hors piste.

La montagne St-Pierre représente un paradis de poudreuse pour les skieurs et les motoneigistes qui désirent s'éloigner un peu des sentiers battus. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Si on prend l'exemple de Murdochville, c'est une municipalité qui a utilisé leur montagne et qui a développé un beau projet qui permet d'amener beaucoup de gens de l'extérieur pour s'y installer. C'est dans cette même lancée qu'on veut aller , explique Raphaël Rioux, directeur général et greffier-trésorier à la Municipalité de La Rédemption.

La Rédemption a déposé une demande d’extension du parc régional de la rivière Mitis auprès de la Municipalité régionale de comté MRC . Elle réclame l’intégration des terres publiques de Lac-aux-eaux-mortes et de Lac-à-la-Croix, incluant la montagne St-Pierre.

Ça donnerait un gros coup de main à la Municipalité, qui n'a pas nécessairement l'expertise ni les ressources humaines et financières pour développer ce genre de projets , explique Raphaël Rioux.

Raphaël Rioux, directeur général et greffier-trésorier à la Municipalité de La Rédemption Photo : Radio-Canada

Pour attirer les touristes, la ville envisage de développer une offre de chalets en montagne, de ski hors piste et de glissades. Ces activités pourraient grandement favoriser l'économie de La Rédemption, mais l’objectif est aussi, à terme, d’attirer de nouveaux résidents dans le village qui recense un peu plus de 400 résidents.

Par ailleurs, le cadre du Parc régional imposerait la protection du territoire contre les coupes massives dans la forêt publique. Il permettrait de préserver la beauté du paysage, essentielle au développement touristique.

La Municipalité régionale de comté MRC , qui gère les deux territoires et le parc régional, discutera, mercredi prochain, de la question, lors de la prochaine séance publique du Conseil des maires.

Le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis, Bruno Paradis, se montre réceptif au projet. Je pense que c'est dans l'esprit du parc régional. Le concept de base, c'est vraiment d'avoir une offre touristique majeure qui comprend l'ensemble de ce qui se passe sur le territoire mitissien , détaille-t-il.

Bruno Paradis est favorable à développer l'offre touristique sur le territoire de La Mitis. Photo : Radio-Canada

La Municipalité régionale de comté MRC a déjà investi des dizaines de milliers de dollars pour aménager des pistes de ski sur la montagne.

Un montant de plus de 70 000 $ est également prévu pour la construction d'un refuge.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux