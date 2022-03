Des organismes de Saskatoon se mobilisent pour le peuple ukrainien

Un organisme saskatchewanais aide des Ukrainiennes victimes de trafic humain à franchir la frontière de leur pays vers la Pologne. Un autre demande aux Saskatchewanais de lui fournir des dons de matériel militaire et médical pour les soldats ukrainiens.

Une opération d’évacuation

NASHI, un organisme sans but lucratif de Saskatoon qui milite contre le trafic humain, a entamé il y a deux jours l'évacuation de 17 jeunes ukrainiennes vers la Pologne.

Ces filles, âgées de 6 à 16 ans, étaient réfugiées au Maple Leaf House, situé à environ une heure au nord de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Ce foyer leur servait de refuge contre le trafic humain et la prostitution forcée.

« Ces enfants ont vécu l'enfer. Elles ont subi des abus sexuels, et elles ont été vendues par leurs parents. » — Une citation de Andrew Allsopp, vice-président de NASHI

Grâce à Andrew Allsopp, les 17 jeunes filles ont fui l'Ukraine en autobus, mercredi.

Alors que seulement 60 kilomètres séparent ces Ukrainiennes de la frontière polonaise, le trajet pourrait prendre encore plusieurs jours en raison des files d’attente pour entrer dans le pays voisin.

L’organisme n'aura aucun contact avec elles jusqu'à ce qu'elles atteignent la frontière, car les lignes téléphoniques sont surveillées en Ukraine.

Si la situation ne s’améliore pas, NASHI aimerait faire venir ces jeunes filles au Canada. Andrew Allsopp ajoute que plusieurs familles de Saskatoon se sont déjà dit être prêtes à les accueillir.

Des dons de matériel militaire et médical

De son côté, l’organisme Stream of Hopes Aid for Ukraine propose notamment aux résidents de Saskatoon de lui offrir des gilets pare-balles, des tourniquets, des casques ou encore des lunettes de vision nocturne, afin de les envoyer en Ukraine.

« Jamais je n’aurais cru que je demanderais du matériel militaire et médical. » — Une citation de Rostyk Hursky, cofondateur de Stream of Hopes Aid for Ukraine

L’objectif initial de l’organisme, fondé par Rostyk et Olesya Hursky en 2016, était de solliciter des dons pour venir en aide aux orphelins en Ukraine.

Le couple a ainsi développé au fil des ans un réseau fiable pour apporter des biens de la Saskatchewan vers l'Europe.

Rostyk Hursky a demandé aux membres de son réseau ce dont avaient besoin les Ukrainiens sur place.

Ainsi, l’organisme demande entre autres des fournitures médicales comme de la gaze et du ruban adhésif, ainsi que des analgésiques, ou encore des tentes, des sacs de couchage et des tapis de yoga.

Stream of Hopes Aid for Ukraine récolte également des gants chauds, des gants de construction, des sous-vêtements thermiques et des chaussettes.

Rostyk Hursky cherche encore un moyen d'acheminer ces dons vers une zone de guerre.

Nous faisons tout notre possible pour montrer notre soutien et les aider autant que possible , conclut-il.

Avec les informations de Katia St. Jean et Dan Zakreski