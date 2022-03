Un projet de traitement des dépendances au Nunavik gagne le Prix Inspiration Arctique

Le projet vise à offrir un programme de traitement des dépendances et de guérison des traumatismes intergénérationnels à des familles inuit de la région par l'intermédiaire d'un nouveau centre offrant 32 lits. En inuktitut, Ilagiitigut anngiangijaqatigiinnirq ilurqusivuttigut signifie la famille au centre du processus de guérison .

Sarah May, l’une des deux responsables du projet, se sent à la fois excitée et reconnaissante de voir ses efforts porter fruit. Ça va apporter beaucoup d’espoir dans la région pour les personnes qui cherchent à obtenir de l’aide », soutient-elle. « Ils sauront qu’ils ont un endroit vers lequel aller pour trouver de l’aide. Le projet était finaliste pour le grand prix depuis trois années consécutives.

George Kauki (à gauche) et Sarah May (à droite) sont les deux personnes derrière le projet «Ilagiitigut anngiangijaqatigiinnirq ilurqusivuttigut». Photo : Photo fournie par Isuarsivik

Depuis dix ans, le Prix Inspiration Arctique récompense chaque année des initiatives nordiques dans les secteurs notamment de l’éducation, de la culture, de la santé, des langues et des arts de la scène.

Au total, plus de 3 millions de dollars ont été remis cette année à huit équipes et projets à travers le Nord lors d’une cérémonie virtuelle diffusée vendredi soir sur les réseaux APTN et CBC.

Installés respectivement à Iqaluit et en Colombie-Britannique, l’artiste multidisciplinaire Laakkuluk Williamson Bathory, originaire du Nunavut, et le Gwich’in William Greenland, ont animé la cérémonie de part et d’autre du pays.

Changer le rapport à la guérison

L’organisme communautaire Isuarsivik offre depuis 25 ans des services de traitement des dépendances dans les 14 communautés du Nunavik. La construction d’un nouveau centre devait initialement commencer à l’été 2020, mais a dû être reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire.

George Kauki, qui est aussi derrière le projet récipiendaire, affirme que l’établissement a considérablement changé les points de vue au sujet de la guérison depuis sa création.

Au début, il était plutôt axé sur les substances, mais maintenant il se concentre sur les meilleures pratiques des Inuit, comme l’identité inuit, la culture et le lien avec le territoire , explique-t-il.

En remportant un million de dollars, George Kauki assure que son équipe améliorera considérablement les services de guérison et de traitement des dépendances dans la région.

Le chantier de construction du nouveau Centre régional de rétablissement Isuarsivik de Kuujjuaq, en 2021. Photo : Radio-Canada / Catherine Varga

Combler un manque

Le Prix Inspiration Arctique est financé par sa fondation qui dispose d'environ 50 millions de dollars. Au cours des dix dernières années, près de 20 millions de dollars ont été remis à environ 50 projets.

Le président de la fondation du Prix Inspiration Arctique, et ancien politicien ténois, Wally Schumann, croit que le Prix répond à un besoin unique dans le Nord, puisque les budgets respectifs des gouvernements territoriaux ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins de leurs résidents.

Il est difficile de financer tous ces projets , reconnaît-il.

Wally Schumann a notamment été ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, aux Territoires du Nord-Ouest, et député territorial de Hay River. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Les autres vainqueurs

Cinq autres prix ont été octroyés à d’autres organismes du Grand Nord.

Le Programme de partenariat de sécurité communautaire autochtone obtient 500 000 $ pour créer de la formation, de la certification et du mentorat pour des Premières Nations du Yukon afin de lutter contre les causes des traumatismes et de la violence intergénérationnels, entre autres.

Le programme Promotion du bien-être remporte 500 000 $ pour offrir des activités de formation orientées vers la santé mentale sur le territoire.

Le Projet de résilience climatique de la communauté de Tuktoyaktuk reçoit 500 000 $ pour mieux outiller la communauté à prendre des décisions liées aux changements climatiques.

L’organisme la Maison Hope reçoit 495 000 $ pour offrir davantage de services à des personnes en situation d’itinérance.

Le Camp de pêche à Happy’s Landing gagne 95 000 $ pour la création d’un camp traditionnel à des jeunes et des aînés, entre autres.

La formation de guide de rivière pour jeunes Autochtones, Indigenous Youth River Guide Training, et l’équipe de Treaty Talks (mieux comprendre les traités), sont les deux projets jeunesse qui ont pour leur part remporté des prix de 100 000 $.

Avec des informations de Toby Otak